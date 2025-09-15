15일~19일 BSEC 초청연수…인공지능, 클라우드 등 ICT 교육, 디지털정부 우수사례 현장방문 등 진행

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부와 외교부는 15일부터 19일까지 흑해경제협력기구(BSEC)와 함께 ‘제14회 한-BSEC 디지털정부 협력프로그램 초청연수’를 개최한다고 밝혔다.

흑해경제협력기구(BSEC, Organization of the Black Sea Economic Cooperation)는 흑해 연안 국가 간 교역과 경제협력 확대 등을 목적으로 1992년 튀르키예 주도로 설립된 지역경제기구이다.

회원국은 알바니아, 아르메니아, 아제르바이잔, 불가리아, 조지아, 그리스, 몰도바, 북마케도니아, 루마니아, 러시아, 세르비아, 튀르키예, 우크라이나이다.

한국은 2011년부터 흑해지역과 경제협력 강화를 위해 BSEC에 ‘부문별 대화 동반자(SDP)’ 지위로 가입했다.

행안부는 2016년부터 외교부와 협력해 BSEC 사무국과 함께 격년제로 정보통신기술(ICT) 등 디지털정부 분야 역량강화 과정을 운영하고 있다.

홀수 연도에는 BSEC 회원국 관계자가 한국을 방문하는 초청연수가 진행되고, 짝수 연도에는 한국 범정부 사절단이 회원국을 방문하는 현지연수가 운영된다.

연수과정은 흑해 연안 국가들과의 협력 창구로, 2024년에는 조지아·아제르바이잔에 사절단을 파견한 바 있다. 협력 성과로 무상원조 사업인 한-조지아 디지털정부 협력센터 설립·운영(2026년~2028년)을 추진하고 있다.

올해는 홀수 연도에 해당해 초청연수로 진행되고, 튀르키예·조지아·아제르바이잔 등 총 5개국 8명이 참여한다.

초청연수 교육과정은 전문강좌와 현장방문, 한국 우수사례 공유, 해외진출기업 업무 회의(비즈니스 미팅) 등으로 구성된다.

본 과정에 앞서 사전 온라인교육으로 한국의 디지털정부 발전 과정을 비롯해 ▷구비서류 제로화 ▷혜택 알리미 서비스 ▷데이터 기반 과학적 국정운영 등 주요 정책을 알렸다.

본 과정은 사전 수요조사를 기반으로 ▷인공지능 ▷클라우드 ▷사이버보안 ▷과세(관세 등) 등 협력국에서 관심이 있는 분야 강의로 진행되고, ▷안양 스마트도시통합센터 ▷디지털정부 전시체험관(세종) 등 현장 방문을 진행할 예정이다.

또 BSEC 지역에 진출을 희망하는 디지털정부 관련 국내 기업과 협력국 관계자 간 직접 소통하는 해외진출 간담회를 개최해 기업의 해외수출도 지원할 계획이다.

이용석 행안부 디지털정부혁신실장은 “이번 제14차 한-BSEC 디지털정부 협력프로그램을 통해 우리의 우수한 디지털정부 및 공공 인공지능 성과를 공유하고 관련 기업들도 현지에 진출할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.