농식품부·aT, 시드니 국제식품박람회 참가 홍삼·컵떡볶이·신선배 등 현지 바이어 호응

[헤럴드경제=김용훈 기자] 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 오세아니아 최대 식품박람회인 ‘2025 호주 국제식품박람회(FFA, Fine Food Australia)’에서 K-푸드의 매력을 알리고 현지 수출 확대 성과를 거뒀다.

농식품부와 aT는 지난 8일부터 11일까지 호주 시드니에서 열린 이번 박람회에 참가해 배 수출통합조직, 농공상기업, 지자체 수출기업 등 27개사와 함께 30개 부스 규모의 한국관을 마련했다고 15일 전했다.

부스에서는 홍삼농축액, 컵떡볶이, 저칼로리 면류 등 간편식부터 김치, 배, 음료, 소스류까지 다양한 K-푸드를 선보였다.

호주 식품시장은 건강과 지속가능성을 중시하는 ‘웰니스’ 트렌드와 1인 가구 증가로 인한 간편식·소포장 수요가 두드러진다. aT는 이를 반영해 행사 전 바이어 사전 안내와 선호도 조사를 진행, 현장에서 심층 상담으로 이어지도록 전략을 세웠다. 시음·시식 행사와 대표 상품 홍보 세션도 운영하며 참관객의 관심을 끌었다.

그 결과 신선배, 음료류 등 바이어 선호 품목을 중심으로 1044만달러 규모의 업무협약(MOU)과 현장 계약 16건을 체결하는 성과를 올렸다. 시드니 현지 바이어는 “홍삼 같은 건강식품과 저칼로리 면류, 간편분말 제품 수요가 높아 도입 확대를 검토할 예정”이라고 말했다.

전기찬 aT 수출식품이사는 “최근 K-푸드는 시드니를 넘어 호주 내 여러 지역으로 유통망을 확장하고 있다”며 “호주는 오세아니아 시장의 관문인 만큼 K-푸드의 높은 관심에 부응해 수출지원 사업을 강화할 것”이라고 강조했다.

한편 올해 8월 말 기준 대(對) 호주 K-푸드 수출액은 1억4580만달러(잠정)로, 과자류(2445만달러, 전년 대비 5.4%↑), 커피조제품(1116만달러, 33.7%↑), 소스류(1031만달러, 5.6%↑), 신선배(13만달러, 46.9%↑) 등 주요 품목의 수출이 증가했다.