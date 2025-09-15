[헤럴드경제=강승연 기자] 동원그룹이 올해 5월에 선포한 브랜드 슬로건 ‘필요에 답하다’ 캠페인의 두 번째 TV 광고인 인재 편(사진)을 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 CF는 ‘꼭 그럴 필요 있어!’라는 테마로, 동원그룹의 인재상인 ‘도전·창조·함께’를 각각 담은 3편으로 제작됐다. ‘꼭 그럴 필요 있어?’라는 생각이 드는 순간, 주저하지 않고 ‘도전·창조·함께’의 가치를 발휘하는 모습을 일상 속 다양한 에피소드를 통해 보여준다.

동원그룹은 지난 5월 19일 ‘필요에 답하다’라는 브랜드 슬로건을 알리는 첫 번째 광고 영상을 공개했다. 해당 영상은 물음표(사회적 필요)가 느낌표(동원그룹의 답변)로 바뀌는 메커니즘을 직관적으로 담았다. 공개 40여일 만에 유튜브 누적 조회수 3000만회를 돌파했다.

동원그룹 관계자는 “동원그룹과 함께 세상의 필요에 답할 젊은 세대의 성장을 응원하고자 이번 TV CF를 기획했다”며 “앞으로도 전방위적 캠페인 활동을 이어나갈 계획”이라고 말했다.