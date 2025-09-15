[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 이상일)은 오는 11월 15일 용인시평생학습관 큰어울마당에서 블랙코미디 연극 ‘배심원들’을 선보인다.

이번 공연은 레지널드 로즈의 명작 ‘12인의 성난 사람들’을 한국적 정서에 맞춰 각색한 작품으로, 살인사건 피의자의 유무죄를 두고 9명의 배심원들이 벌이는 치열한 논쟁을 그린다. 논리 싸움 속에서 웃음과 사회적 통찰이 절묘하게 어우러지며, 관객들은 현실의 나와, 내 주변인을 닮은 인간 군상을 마주하게 된다.

2018년 초연 이후 매 공연마다 매진을 기록하며 흥행을 이어온 연극 배심원들은 춘천연극제 코미디7 부문에서 대상과 연출상을 수상해 작품성을 인정받았다.

또한 대한민국연극제, 안산 4월 연극제, 산골공연예술잔치 등 국내 주요 연극제에 초청돼 작품성과 대중성을 동시에 입증했다. 이번 공연에는 연출가 류성을 비롯해 고건령, 이정아, 정윤희, 양신우, 이지혁, 김한봉희, 신현경, 유아람 등 개성 넘치는 배우들이 출연할 예정이다.

한편, 용인문화재단은 2023년 9월 (사)춘천연극제와 ‘공연예술 활성화와 시민들의 문화향유 증진 및 발전을 위한 업무협약’을 체결했으며, 이번 공연은 협약의 일환으로 추진된다. 재단은 이번 무대를 통해 공연예술의 발전과 지역 문화 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.