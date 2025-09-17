[헤럴드경제=전새날 기자] 고효능 스킨케어 브랜드 아이오페가 ‘레티놀 레티젝션 세럼’을 출시한다.

이번 제품은 아이오페의 대표 레티놀 라인에서 선보이는 혁신적 세럼이다. 300만개의 스피큘에 레티놀을 담아 레티놀 성분의 피부 도달을 극대화했다. 콜라겐 부스터 특수관리 이상의 탄력 효과를 제공한다. 단 1회 사용만으로도 탄력, 주름, 모공 개선이라는 즉각적인 변화를 경험할 수 있다.

아이오페는 콜라겐 부스터 특수관리와 1대 1 인체적용시험 비교를 통해 제품의 효능을 입증했다. 그 결과 콜라겐 특수관리 대비 탄력(49%), 주름 개선(83%), 윤기(88%) 우위를 기록하며 고효능 스킨케어의 새로운 기준을 제시했다.

또 아이오페 레티놀 레티젝션 세럼은 레티놀 라인의 독자 성분이자 아이오페가 맞춤 설계한 레티놀 RX를 2% 함유했다. 유효성분 손실 없이 피부 심층부까지 효과적으로 도달한다.

특히 스피큘 중심부에 레티놀을 담는 아모레퍼시픽 최초 기술로 피부 속부터 성분 침투가 시작된다. 46% 더 빠르고 깊은 도달로 피부의 콜라겐 생성을 극대화해 차원이 다른 탄력 효과를 선사한다. 저자극 설계된 스피큘을 적용해 고효능과 안전성을 동시에 만족시키는 제품으로도 주목받고 있다.

아이오페의 혁신적인 기술과 효능을 집약한 신제품 레티놀 레티젝션 세럼은 지난 8월 25일 아모레몰과 네이버 브랜드 스토어에서 선론칭됐다. 전국 아리따움, 마트 매장과 올리브영 등 다양한 채널에서 만날 수 있다.

한편 아이오페는 1994년부터 31년간 레티놀에 대해 연구했다. 1997년 아모레퍼시픽 R&I 센터는 세계 최초로 레티놀 안정화에 성공했다. 이를 바탕으로 국내 최초로 레티놀 주름 개선 기능성 허가를 획득한 레티놀 2500 제품을 출시했다.

브랜드 베스트 셀러이자 레티놀 시장을 선도하고 있는 ‘레티놀 슈퍼 바운스 세럼’은 1997년 첫 출시 후 끊임없는 연구를 통해 11세대까지 진화를 거듭한 레티놀 연구의 집약체다. 레티놀이 가진 효능이 피부에 온전하게 흡수될 수 있도록 나노 사이즈의 분자 단위까지 실제 인체 피부 구조체에 맞춰 설계한 ‘레티놀 RX’를 함유했다.