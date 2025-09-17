[헤럴드경제=전새날 기자] LG생활건강이 추석을 맞아 다양한 화장품 선물세트를 출시한다.

클린뷰티 브랜드 더페이스샵은 보습과 탄력을 채워주는 ‘더테라피 비건 블렌딩 크림 기획세트’를 선보인다. 더테라피는 보습과 탄력을 채워주는 안티에이징 스킨케어 라인이다. 이탈리아 마르케 지역 전통의 블렌딩 포뮬러를 함유한 제형이 특징이다.

더테라피 비건 블렌딩 크림은 스위스 알프스에서 재배한 에델바이스꽃과 잎 추출물 등 비동물성 원료를 사용했다. 한국비건인증원에서 비건 인증을 획득한 기능성 화장품이다. 사용 2주 후 탄력 피로도 개선, 사용 4주 후 탄력 내재력 개선 인체적용시험을 완료해 촉촉하고 탄력 있는 피부로 가꿀 수 있다. 추가증정 크림은 리필 용기를 적용해 본품 사용 때보다 플라스틱을 약 87% 절감할 수 있다.

클린 한방 브랜드 예화담은 ‘예화담 환생고 보윤 크림 세트’를 선보인다. 예화담 환생고 보윤은 2009년 첫 출시 이후 진한 보습감과 영양감으로 꾸준히 사랑받고 있다. 영지, 상황버섯, 신양삼 등 피부를 위한 12가지 한방 원료의 기운을 조화롭게 다스리는 환생고 라인만의 비방은 ‘천혜명의단’이다. 진한 영양감을 부여하는 보윤단을 더해 토탈 안티에이징 케어를 경험할 수 있다.

세트는 환생고 보윤 크림 정품에 보윤 수액과 유액, 아이크림, 앰플 에센스 미니어처가 내장된 특별한 구성이다. 환생고 보윤 크림 세트를 포함한 예화담의 전 품목은 전국 네이처컬렉션 및 더페이스샵 오프라인 매장과 더페이스샵 직영몰 등에서 만날 수 있다.

더마코스메틱 브랜드 닥터벨머는 피부 밸런스 케어를 통해 민감해진 피부 진정과 손상 보호를 돕는 ‘닥터벨머 어드밴스드 시카 기초 2종 세트’를 선보였다. 선물 세트는 닥터벨머 어드밴스드 시카 토너와 에멀전으로 구성됐다. 제품은 병풀 추출성분, 베타인, 판테놀을 함유한 처방으로 피부 밸런스 케어를 도와 피부 장벽을 건강하게 관리해주는 시카 밸런싱 설루션을 제공한다. 민감성 패널 테스트를 완료해 피부가 민감한 사람에게 안심하고 선물하기 좋다.