동료들 “지휘부가 사건 관련 함구하라는 지시해” 15일 오전 인천해양경찰서 이 경사 영결식 거행

[헤럴드경제=이용경 기자] 갯벌에 고립된 70대 중국인 노인을 구조하다 순직한 해양경찰관 고(故) 이재석 경사의 영결식이 15일 오전 거행된 가운데 이번 사고와 관련해 해경과 영흥파출소 지휘부 차원의 진실 은폐 시도가 있었다는 내부 폭로가 나왔다.

인천해양경찰서 영흥파출소 소속으로 사고 당시 이 경사와 함께 당직 근무를 섰던 동료 4명은 이날 인천 동구의 한 장례식장에서 기자회견을 열고 “영흥파출소장으로부터 이 경사를 영웅으로 만들어야 하니 사건과 관련해 함구하라는 지시를 받았다”고 폭로했다.

이들은 “파출소장이 처음 사건에 대해 인천해경서장 지시사항이라며 함구를 지시한 건 실종됐던 이 경사가 구조된 뒤 응급실로 이송 중이던 때였다”며 “추후 조사 과정에서 모든 것을 밝히려 했으나 유족들과 면담을 통해 사실 왜곡을 바로 잡고 진실을 밝히기로 마음먹었다”고 덧붙였다.

이들은 인천해경서장도 이번 사고와 관련해 함구 지시를 했다고 주장했다. 또 당시 파출소 팀장이 신속한 대응을 하지 않아 구조가 지연됐다고 강조했다. 이 경사의 한 동료는 “팀장은 우리가 휴게 시간을 마치고 컨테이너로 복귀했는데도 이 경사의 상황을 전혀 공유하지 않았다”며 “몇 분 뒤에야 드론업체로부터 신고를 받고 심각한 상황이라고 인지했다”고 말했다.

이에 대해 해양경찰청은 이날 오전 해명 자료를 통해 “그동안 유족에게 폐쇄회로(CC)TV와 무전녹취록, 드론 영상 등 현시점에서 가능한 관련 자료 일체를 제공했다”며 “인천해경서장과 파출소장이 내부 진실을 은폐하려고 했다는 의혹이 강하게 제기됐으나 서장은 전혀 사실무근이라는 입장을 밝혔다”고 전했다.

이 경사는 지난 11일 오전 2시16분께 드론순찰 업체로부터 신고를 접수받은 뒤 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 갯벌에 고립된 70대 중국인 남성을 구조하기 위해 홀로 출동했다. 현장에 도착한 이 경사는 오전 3시30분께 A씨에게 착용하고 있던 구명조끼를 건네며 구조를 시도했지만, 밀물에 휩쓸리며 연락이 두절됐다.

이후 영흥파출소로부터 실종 사실을 보고받은 인천해경 상황실은 중부지방해양경찰청에 항공기 투입을 요청하고 경비함정 28대와 항공대 2대 등을 투입해 수색에 나섰다. 하지만 이 경사는 실종 6시간이 지난 다음날인 오전 9시41분께 영흥면 꽃섬에서 0.8해리(약 1.4㎞) 떨어진 해상에서 심정지 상태로 발견됐다. 중부청 특공대와 인천해경구조대가 발견 당시 심폐소생술(CPR)을 지속적으로 실시하며 119 구급대에 인계했으나 병원으로 옮겨진 이 경사는 끝내 사망했다.

문제는 해경의 사고 당시 부실 대응 논란이다. 당시 이 경사는 A씨를 구조하기 위해 홀로 현장에 나섰고, 구조 과정에서도 무전을 통해 추가 인력 투입을 요청했지만 별다른 조치가 이뤄지지 않은 것으로 파악됐다. 해양경찰청 훈령인 ‘파출소 및 출장소 운영 규칙’에 따르면 순찰차 탑승 인원으로 2명 이상을 원칙으로 규정하고 있어 사고 당시 2인 1조 원칙이 지켜지지 않았다는 지적이 나왔다.

인천해경서장은 입장문을 통해 “진실 은폐는 전혀 없었으며 앞으로도 진실 규명에 최대한 노력할 것”이라며 “진상조사단 등에서 철저히 조사하는 것에 적극 협력하고 이외 법적 조치 등으로 모든 실체를 규명하겠다”고 밝혔다. 해양경찰청은 영결식이 끝나는대로 외부 전문가 6명으로 진상조사단을 꾸려 이 경사가 사망하게 된 경위 등에 조사에 나설 방침이다.

한편 이 경사가 구조한 A씨는 11일 오전 4시20분께 해경 헬기에 의해 구조됐다. 당시 A씨는 저체온증을 호소했으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.