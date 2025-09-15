[헤럴드경제=채상우 기자] 국회 법제사법위원장인 더불어민주당 추미애 의원은 15일 문재인 전 대통령을 향해 “매를 들어야 할 때 매를 드는 것이 어른의 도리”라고 말했다.

추 의원은 이날 페이스북에 “매를 불편해하면 아랫사람에 의해 교활하게 이용당한다”며 이같이 적었다.

추 의원은 이 글과 함께 지난 대선 당시 새미래민주당 이낙연 상임고문이 국민의힘 김문수 후보와 악수하는 사진, 이 상임고문이 최근 문 전 대통령을 예방한 사진을 게시했다.

문 전 대통령이 재임 당시인 2021년 1월 윤석열 전 대통령을 “문재인 정부의 검찰총장”이라고 감싸며 “정치할 생각 않을 것”이라고 밝힌 기사 사진도 올렸다.

문 전 대통령이 지난 대선에서 국민의힘 후보를 지지한 이 상임고문과 최근 만난 것을 비판하면서, 과거 문 전 대통령이 윤 전 대통령에게 ‘매’를 들지 않아 ‘이용당했다’는 주장을 편 것으로 해석된다.

한편 이 상임고문은 이날 페이스북에 이재명 대통령과 민주당을 겨냥한 듯 미국 예일대 사학과 교수인 티머시 스나이더 교수의 저서 ‘폭정’ 소개 글을 올렸다.

그는 “모두의 경각심을 위해 몇 개 교훈을 소개한다”며 ‘제도를 보호하라. 보호하지 않으면 제도는 하나씩 차례로 무너진다. 나치의 질서가 공고해지기까지 채 1년이 안 걸렸다’, ‘일당국가를 조심하라. 다당제를 지지하라’ 등의 문구를 나열했다.