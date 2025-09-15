[헤럴드경제=나은정 기자] 미국 힙합계를 대표하는 래퍼 타일러, 더 크리에이터(Tyler, The Creator)가 내한 공연 중 국내 브랜드 맘스터치의 햄버거를 언급해 화제다.

타일러는 지난 14일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 10홀에서 열린 ‘크로마코피아 투어’ 내한 공연 도중 “오늘 점심으로 뭘 먹었는지 아느냐. 절대로 못 맞힐 거다”라며 “오늘 맘스터치 에드워드 리 치킨버건가 그걸 먹었다. 맙소사, 이런 걸 너희만 누렸던 거냐”고 말해 환호를 끌어냈다.

그는 에드워드 리 버거에 대해 “난 이런 걸 먹어본 적 없었다”며 “치킨이 황금색이었다. 한 입 먹었더니 맙소사 너무 맛있었다”며 연신 감탄했다. 그러면서 “이렇게 맛있어도 되냐”, “이 나라 치킨이 이렇게 맛있다고 왜 나한테 말 안 해줬냐”, “샤라웃(shout-out, 감사와 존중의 표시) 맘스터치” 등을 외치며 맘스터치 햄버거를 먹기 위해 한국을 다시 찾겠다고 예고해 콘서트 현장을 뜨겁게 달궜다.

이날 공연에서는 그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 타일러의 맘스터치 예찬을 지켜보다 폭소를 터뜨리는 모습이 포착돼 더욱 화제가 됐다.

과거 맘스터치 햄버거를 즐겨 먹는다고 밝혔던 뷔는 공연이 끝난 뒤 자신의 소셜미디어(SNS)에 “한국에 온 걸 환영한다. 오늘 밤 맘스터치 버거를 먹을 거다. 꼭 먹어 보라”라며 타일러 티셔츠를 입은 채 맘스터치 버거를 구매한 모습을 인증했다.

맘스터치의 ‘에드워드 리 싸이버거(치킨버거)’는 맘스터치가 2023년 한미정상회담 당시 국빈 만찬 셰프이자 넷플릭스 오리지널 프로그램 ‘흑백요리사:요리 계급 전쟁’에서 준우승을 차지한 에드워드 리와 협업해 탄생한 제품이다.

맘스터치 대표 상품인 싸이버거에 그의 창의적인 레시피가 접목돼 지난 2월 첫 출시 당시 사전 예약 30분 만에 완판되는 등 뜨거운 열풍을 불러 일으켰다. 올 3월 출시한 ‘에드워드 리 빅싸이순살’ 역시 출시 일주일 만에 10만개 넘게 판매되는 등 큰 인기를 끌었다.

한편 맘스터치는 국내 시장에서의 성공을 기반으로 글로벌 시장에도 진출했다. 2018년 미국 캘리포니아주에 첫 매장을 연 이후 2022년 태국, 2023년 몽골에 이어 지난해에는 일본과 라오스까지 진출해 아시아 시장 공략에 박차를 가하고 있다.