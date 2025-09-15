광양소방, 불 안꺼져 ‘진땀’

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 주말인 지난 13일 오전 광양항 컨테이너부두 인근 물류창고에서 발생한 화재가 3일째 진화되지 않는 가운데 불을 끄는데 한 달이 소요될 전망이다.

광양소방서는 15일 “알루미늄 금속 특성상 물을 뿌려서는 진화가 어려워 팽창질석을 뿌리고 있으며 모래방어선을 치고 확산 방지에 나섰으며 진화까지는 한 달가량 소요될 것”이라고 밝혔다.

이 화재는 지난 13일 오전 8시 38분쯤 도이동에 있는 모 금속 물류 자재 창고에서 화재가 발생했다.

다행히 인명피해는 없지만 3일째 진화되지 않은 채 뿌연 연기를 내뿜고 있어 주변 대기오염원이 되고 있다.

관할 광양소방서는 화재 발생 후 현장 지휘소를 설치하고, 장비를 투입해 진화 중이며, 현재 비상 대응 1단계를 발령한 상태다.

지금까지 광양시청, 소방서, 기타 유관기관의 인력 155여 명과 장비 41대가 투입돼 큰 불길은 사그라들었지만, 내부에서 불꽃과 연기가 지속적으로 발생하는 상황이다.

광양소방 관계자는 “2023년 함평군 알루미늄 분말 공장에서 발생한 화재를 고려하면 진화까지 30일 이상이 걸릴 수 있다”고 전했다.

광양시는 매연·분진·미세오염물질의 장기 확산 가능성에 대비해 시민들에게 ▲차량 운행 시 도로 우회 ▲가정 내 창문 닫기 ▲불필요한 외출 자제 및 외출 시 마스크 착용 등을 준수해 줄 것을 당부했다.