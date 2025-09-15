유튜브 등 광고 수익 환율 우대

KB국민은행은 구글과 메타로부터 해외송금을 받는 크리에이터 고객을 위한 ‘KB 디지털 크리에이터 우대서비스’(사진)를 새롭게 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 서비스로 유튜브와 인스타그램 등에서 광고 수익을 받는 크리에이터 고객은 ▷환율우대 100% 자동적용(월 1만 달러 상당액 이하 기준) ▷외화계좌 자동입금(건당 5만 달러 상당액 이하 한도) 혜택을 제공받을 수 있다.

특히 건당 5만 달러 상당액 이하의 광고 수익금을 받는 경우 기존에는 영업점에 증빙서류를 제출해야 입금할 수 있었지만, 이번 서비스로 별도 서류 제출 없이 자동으로 입금돼 신속성과 편의성이 크게 향상됐다.

또한, KB국민은행의 KB스타(기업)뱅킹 앱 또는 홈페이지에서 외화 수익금을 원화로 환전 시 환율우대 100% 혜택(월 1만 달러 상당액 한도)도 제공한다.

서비스 신청은 KB스타(기업)뱅킹 앱 또는 KB국민은행 홈페이지에서 24시간 가능하다.

KB국민은행 관계자는 “이번 서비스로 꾸준히 증가하는 크리에이터 고객들이 빠르고 편리하게 금융 혜택을 누릴 수 있게 됐다”며 “앞으로도 고객 중심의 외환 서비스를 지속적으로 개발해 나가겠다”고 말했다. 박성준 기자