‘삼성 TV 플러스’서 12개 채널 시청 ‘LG 채널’ 이어 9월 송출 TV 확대 실시간 발생 오류 즉각 대응 가능

LG유플러스는 자체 송출 시스템으로 삼성전자 스마트 TV 플랫폼인 ‘삼성 TV 플러스’에 ‘FAST’ 채널 12개를 공급한다고 15일 밝혔다.

이달부터 시청 가능한 채널은 ▷JTBC ▷JTBC2 ▷JTBC4 ▷MBN ▷한국경제TV ▷연합뉴스경제TV ▷매일경제TV ▷MTN 머니투데이방송 ▷캐리TV ▷더라이프2 ▷K바둑 ▷아리랑TV, 총 12개 채널이다. 올해 내 순차적으로 시청이 가능하다.

FAST는 개방형 OS가 탑재된 스마트 TV에서 구독 요금, 시청료 없이 미디어 콘텐츠를 볼 수 있는 서비스다. 인터넷TV(IPTV), 케이블 TV 등 유료 방송·온라인동영상서비스(OTT)와 달리 스마트 TV와 인터넷만 있다면 광고를 시청하면서 원하는 콘텐츠를 볼 수 있다.

LG유플러스는 LG전자 스마트 TV 플랫폼인 ‘LG 채널’, 삼성 TV 플러스 등에 FAST 채널 직접 송출로 더 많은 시청자를 확보할 수 있게 됐다. 삼성 TV플러스는 전 세계 30개국에서 약 3500개 채널과 약 6만6000편의 VOD를 무료로 제공하고 있다.

특히 LG유플러스는 자체 송출 시스템으로 FAST 채널을 직접 운영한다. 이를 통해 콘텐츠를 안정적으로 공급할 수 있다는 것이 LG유플러스의 설명이다. 고객이 시청 중 발생할 수 있는 실시간 오류에도 즉각 대응할 수 있다.

김태훈 LG유플러스 광고 사업 담당은 “LG유플러스만의 자체 송출 시스템으로 삼성 스마트 TV에서도 시청자들을 만날 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 변화하는 미디어 시청 환경 속에서 차별화된 기술력으로 최고의 시청 경험을 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 고재우 기자