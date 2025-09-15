통상차관보, 제1차 지속가능연료 및 제7차 수소에너지장관회의 참석

[헤럴드경제=배문숙 기자] 산업통상자원부는 15일 박종원 통상차관보가 일본 오사카 힐튼 호텔에서 열린 제1차 지속가능연료 장관회의 및 제7차 수소에너지 장관회의에 참석해 지속가능연료 생산·활용 및 수소·암모니아 수요 촉진 협력 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 한국, 일본, 브라질, 유럽연합(EU), 영국 등 25개국 고위급 인사와 아시아개발은행(ADB), 국제재생에너지기구(IRENA), 국제에너지포럼(IEF) 등 12개 에너지 관련 국제기구가 참석했다.

한국 정부는 지난달 23일 한일 정상회담에서 합의된 한일 수소 협력 강화의 후속 조치와 한일 협력을 글로벌 협력으로 확대하기 위해 참석했다.

박 차관보는 지속가능연료 장관회의에서 한국의 바이오디젤, e-메탄 등 지속가능연료에 관한 연구·생산·도입·활용 등을 비롯한 정책 현황을 소개하고, 글로벌 수요 확대를 위한 협력 확대를 제안했다.

이어 열린 수소에너지 장관회의에서는 한국이 지난 5월 개설한 청정수소 입찰시장 및 수소차, 혼소 발전을 비롯한 수소·암모니아 수요 창출 방안 등에 대해 소개했다.

아울러 각국이 수소 공급망뿐 아니라 청정수소 인증, 표준·기준, 안전 등에 대해서도 협력해 나가자고 제안했다.