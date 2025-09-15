中 텐센트, 오픈AI 핵심 AI 연구원 영입 애플, 인재 대거 이탈…메타·구글·MS로 한국, 확보 초비상…S급 인재 육성 시급

미국과 중국의 ‘뺏고 뺏기는’ 인공지능(AI) 인재 영입 전쟁이 점입가경이다. 수백억원의 ‘몸값’을 제시하며 경쟁 빅테크의 인재를 확보하기 위한 싸움이 치열하다. 인재들이 어디로 향하는지에 따라 각 빅테크의 AI 기술 위상을 가늠할 수 있다는 평가까지 나올 정도다.

미국·중국에 이어 AI 3대 강국에 도전하는 한국은 초비상이다. 빠져나가는 인재를 잡지 못하고, 해외 인재 유출하기 위한 ‘당근책’ 역시 역부족이라는 평가다. 인재가 결국 AI 주도권 싸움을 결정짓는 핵심인 만큼, 한국의 AI 인재 확보 대책이 시급하다는 지적이 나온다.

▶AI 인재 ‘대이동’…뺏고 뺏기는 영입 전쟁=15일 글로벌 ICT업계에 따르면 최근 중국 IT기업 텐센트가 오픈AI의 유명 연구원을 영입하면서 미·중 인재 전쟁에 또 한 번 불을 붙였다.

해당 인물은 야오순위 연구원으로, 중국 최고 공대인 칭화대를 졸업했다. 20대 나이로 프린스턴대에서 컴퓨터과학 박사학위를 취득했다. 구글에서 인턴십을 하고 지난해 6월부터 오픈AI에서 AI 에이전트 연구를 전문으로 근무해 왔다. 이 연구원은 메타의 마크 저커버그 CEO가 최대 1억위안(약 195억원)을 제시하며 영입을 추진했던 것으로 알려졌다. 미국 블룸버그통신은 야오순위의 텐센트 이직은 미국 AI 업계에서 중국으로 옮겨간 가장 주목할 만한 사례 중 하나라고 평가했다.

최정상급으로 평가되는 ‘S급 인재’를 확보하기 위한 빅테크의 영입 전쟁은 올 들어 더욱 본격적으로 치열해지고 있다.

페이스북 모회사인 메타는 오픈AI, 구글 딥마인드 연구원 상당수를 영입했다. 특히 스케일AI에 약 20조원을 투자하고 알렌산드르 왕 스케일AI 최고경영자(CEO)를 영입했다. 구글은 AI 코딩 스타트업 윈드서프의 창업자 바룬 모한을 비롯해 AI 연구원을 확보했다. 마이크로소프트(MS) 역시 구글 제미나이 개발을 담당한 연구원들을 중심으로 20여 명의 구글 직원을 영입했다.

핵심 AI 인재들이 대이동 하면서, 이들의 행보에 따라 빅테크들의 AI 기술 수준을 가늠할 수 있다는 평가까지 나온다. 특히 ‘AI’ 기술 변화에 좀처럼 대응하지 못하고 있는 애플은 관련 인재들이 대거 이탈하고 있다.

블룸버그에 따르면 애플의 최고위 AI 임원 중 한 명인 로비 워커가 다음달 애플을 떠날 예정이다. 워커는 올해 초까지 애플의 음성 비서 ‘시리(Siri)’를 총괄했던 핵심 AI 임원 중 한 명이다.

애플의 AI 핵심 인재들의 이탈은 이번이 처음이 아니다. 애플의 AI 모델 팀을 이끌었던 루오밍 팡은 최근 메타로 이직했으며, 다수의 엔지니어와 연구원도 뒤를 따랐다. 지난달에는 검색 서비스를 담당하던 또 다른 고위 임원인 프랭크 추가 메타로 자리를 옮기기도 했다.

▶한국 인재 확보 초비상=미·중의 인재 전쟁이 치열해지는 새, 한국의 AI 인재 확보에도 초비상이 걸렸다.

한국의 AI 인재 순유출은 갈수록 더 악화되고 있는 상황이다. 실제 스탠퍼드대 인간중심AI연구소(HAI)의 ‘AI 인덱스’ 보고서에 따르면, 한국 AI 인재 유출입지수는 2023년 -0.30에서 지난해 -0.36으로 더 하락했다. ‘마이너스’는 국가에 유입된 인재보다 해외로 빠져나간 인재가 더 많다는 의미다.

AI 기술 기반이 되는 이공계 핵심 인재의 유출 역시 심각하다. 과학기술정보통신부에 따르면, 2014~2023년 사이 해외로 유출된 이공계 인력은 33만2000명에 달한다. 이중 9600명이 석·박사급 고급 인재다.

‘글로벌 S급’에 해당하는 최상위급 AI 인재를 육성하는 것도 중국에 밀렸다는 평가가 적지 않다. 글로벌 무대에서 활동하는 최상위급 AI 인재에 중국 연구원들의 비중은 크게 늘었다. 미국 빅테크들의 인재 영입 싸움은 결국 ‘중국 인재’ 확보 싸움이라는 말이 나올 정도다. 미국 폴슨연구소 산하 마르코폴로에 따르면, 글로벌 최상위 AI 연구자 중 중국계 연구원이 차지하는 비중은 2019년 10% 수준에서 2023년 26%까지 늘었다. 미국(28%)에 이어 두 번째로 높은 수치다.

앞서 텐센트로 옮긴 야오순위 연구원의 사례처럼 미국 빅테크에서 활동한 자국 연구원들을 다시 흡수하는 것이 가능했던 것도 같은 이유다.

ICT업계 관계자는 “결국 자국의 경쟁력 있는 인재를 많이 양성해 역량을 글로벌 수준으로 끌어올리는 환경을 조성하는 것이 목표가 돼야 한다”고 설명했다. 박세정 기자