닌텐도 다이렉트서 공개…11월 글로벌 출시 e숍 사전 구매자 대상 할인 혜택 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] 크래프톤은 생존 생활 시뮬레이션 게임 ‘딩컴(Dinkum)’를 닌텐도 스위치 버전으로 출시한다고 15일 공식 발표했다.

해당 출시 소식은 지난 12일 열린 닌텐도 온라인 쇼케이스 ‘닌텐도 다이렉트(Nintendo Direct)’를 통해 공개됐다.

크래프톤은 발표와 동시에 닌텐도 e숍에서 ‘딩컴’ 디지털 다운로드 패키지 사전판매가 시작됐다고 밝혔다. 닌텐도 스위치 버전 사전 구매자에게는 딩컴 인게임에서 착용이 가능한 ‘배틀그라운드 코스튬 세트’가 특전으로 제공된다. 아울러 사전판매 기간 10% 할인 혜택도 적용된다.

이와 함께 크래프톤은 닌텐도 스위치 실물 패키지도 출시할 방침이다. 해당 패키지의 사전 판매는 16일에 시작된다.

딩컴 닌텐도 스위치 버전은 오는 11월 6일 글로벌 출시될 예정이다. 사전판매 기간은 한국 시각으로 11월 6일 오전 8시 59분까지다. e숍 페이지 오픈 시점부터 체험판(데모)도 함께 이용이 가능하다.

한편, 딩컴은 호주의 1인 개발자 제임스 벤던(James Bendon)이 개발한 생존 생활 시뮬레이션 게임이다. 호주에서 영감을 받은 식생과 동식물을 배경으로 섬을 개척해 나가는 것이 특징이다. 딩컴은 지난 4월 정식 버전으로 전환된 이후 지난달 기준 누적 판매량 140만장 이상을 기록했다.