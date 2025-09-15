서울시 “안전 서비스 준비 완료” 17일 ‘시민께 선물’ 콘셉트 취항식 내달 10일 ‘출퇴근 시간’ 증편 운항

서울의 새로운 수상 대중교통수단 ‘한강버스’가 오는 18일 오전 11시 첫 운항을 시작한다.

서울시는 한강버스 운항 개시를 앞두고 안전과 서비스 등에 대한 준비를 완료했다고 15일 밝혔다.

총 8척의 선박이 마곡·망원·여의도·옥수·압구정·뚝섬·잠실, 7개 선착장·총 28.9㎞를 운항한다. 정식운항 초기에는 오전 11시부터 오후 9시37분(도착지 기준)까지, 주중·주말 모두 1시간~1시간 30분 간격으로 하루 14회 운항한다.

추석 연휴 이후인 다음달 10일부터는 출·퇴근 시간 급행노선(15분간격)을 포함해 왕복 30회(평일 기준)로 증편 운항 예정이다. 운항 시간은 평일 오전 7시~오후 10시30분, 주말 오전 9시30분~오후 10시30분이다. 다음달 말 이후에는 선박 4척을 추가로 인도, 연내 총 12척·48회로 확대 운항한다.

한강버스 이용요금은 1회 3000원이다. 5000원을 추가한 기후동행카드를 사용하면 횟수 제한 없이 탑승할 수 있고 대중교통 환승할인도 받을 수 있다. 단 현금결제는 불가능하다.

실시간 운항 시간표, 잔여 좌석 수 등 운항 정보와 기상 상황에 따른 선박 결항 정보는 주요 모빌리티 애플리케이션(네이버 지도·카카오맵)에서 실시간으로 확인 가능하다.

한강버스 모든 선박은 친환경 선박(하이브리드 8척·전기 4척)이다. 하이브리드 선박은 디젤기관 선박 대비 이산화탄소(CO₂) 발생량을 52%가량 줄였다. 전기 선박은 이산화탄소를 배출하지 않도록 설계됐다.

각각의 선박에는 경복궁호, 남산서울타워호, DDP호, 세빛섬호 등 서울의 역사, 건축·디자인, 문화·관광을 대표하는 이름을 붙였다. 선박 이름을 딴 명소 배경의 포토존도 설치했다.

특히 한강버스 선착장 주변에 버스정류장을 신규 설치하거나 버스노선을 신설했다. 마곡선착장 인근에 버스노선(1개)을 신설했고 망원·압구정·잠실 선착장도 각각 2개 버스 노선을 신설·조정했다. 모든 선착장에는 따릉이 대여소가 설치됐다.

마곡·잠실·압구정, 3개 선착장과 인근 지하철역사 등을 잇는 무료 셔틀버스도 운영한다. 셔틀버스는 오전 10시30분~오후 1시, 오후 5시30분~10시에 마곡·잠실 15분, 압구정 30분 간격으로 운행 예정이다. 운항 횟수가 늘어나는 다음달 10일 이후에는 출퇴근 시간에 맞춰 운영시간을 조정할 계획이다.

서울시는 탑승객의 편리한 선착장 이동을 돕기 위해 주변 지하철역, 버스정류장, 접근로 등에 안내표지판, 노면 사인, 유도선 등의 설치도 완료했다.

또 한강버스 선내에는 카페테리아를 운영, 커피와 베이글 등 간단한 간식을 즐기며 출퇴근과 이동이 가능하게 했다. 와이파이도 이용할 수 있다. 자전거 거치대(20대), 휠체어석(4석), 교통약자 배려석 12석도 별도 지정했다.

서울시는 지난 6월 5일~8월 23일, 약 3개월간 총 5562명의 시민이 탑승한 가운데 66회의 시민체험운항을 실시했다. 체험운항은 출퇴근 직장인 등 일반시민, 관광업계 종사자, 공무원·공공기관직원, 전문가 등을 대상으로 진행됐으며 체험 후 만족도는 81%에 달했다.

체험운항 기간 많은 시민이 선실 바깥에서 바라본 한강의 풍경에 좋은 반응을 보였고 이점을 반영해 정식운항 후에도 이용객들이 선실 바깥으로 이동할 수 있도록 했다. 단 승객의 안전을 위해 QR코드를 이용한 간편승선신고를 해야한다.

아울러 야외 이용객 안전을 위해 당초 1m로 설계되었던 한강버스 난간을 1.3m까지 높여 추락 등의 위험 요소도 줄였다.

이와 함께 운영사인 ㈜한강버스를 행정안전부에서 관리하는 재난안전통신망에 편입하고 시범운항 기간 재난 및 테러 대응 합동 훈련을 실시했다.

서울시는 정식운항 하루 전인 오는 17일 오전 10시30분 여의도 선착장에서 ‘시민께 드리는 선물’을 콘셉트로 취항식을 개최한다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강버스가 시민 누구나 한강의 경관을 감상하며 안전하게 이동할 수 있는 친환경 대중교통이자, 시민들이 한강을 새로운 시선으로 경험할 수 있도록 안전을 최우선으로 체계적인 운항준비를 마쳤다”고 말했다. 이어 “정식운항 이후에도 시민 의견을 적극 반영해 서비스를 지속적으로 개선하고, 한강이 단순히 바라보는 대상이 아니라 서울시민이 여유와 힐링을 만끽할 수 있는 일상 속 교통로이자 휴식 공간이 되도록 하겠다”고 강조했다. 박병국 기자