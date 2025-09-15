베트남 초고압 케이블 점유율 80% 차지 “현지 전력청에 납품·전력망 수요 증가” 현지 진출 30년…동남아 수출 허브로 국영기업과 해저케이블 공장 설립 추진 탈중국 속 가격·기술 우위로 케이블 수출 에너지사업 연계 희토류 공급망도 추진

베트남은 지금 ‘한강의 기적’을 닮은 ‘홍강(紅江)의 기적’을 쓰고 있다. 연 5% 이상의 고성장, 산업단지 개발과 도시화가 맞물리며 전력망 확충이 국가적 과제가 됐다. 베트남과 이런 성장 서사를 함께하는 한국 기업이 있다.

현지 초고압 케이블 시장 점유율 80%를 차지한 LS에코에너지는 베트남 전력망 확충을 가능케 한 숨은 주역으로 꼽힌다. 베트남 정부·전력청(EVN)·산업단지 등에서 ‘없으면 안 되는 기업’이란 설명이다. 단순한 외국계 법인을 넘어, 지난 30년간 베트남 전역에 전력망을 깔아온 현지 1위 사업자다. 베트남 EVN에 전력 케이블을 직접 납품할 수 있는 국내 유일 기업이자, 베트남에서 초고압 케이블을 직접 생산·공급할 수 있는 역량을 갖춘 덕이다.

올 상반기 매출 4786억원, 영업이익 389억원을 기록하며 반기 기준 역대 최대 실적을 세운 것도 우연이 아니다. 현지 법인에서 생산한 제품 수출 확대와 베트남 경기 회복세 등이 뒷받침됐고, 중장기적으로는 현지 정부 정책에 따른 수혜를 입을 전망이다.

이상호 LS에코에너지 대표이사는 최근 헤럴드경제와 인터뷰에서 “하반기 베트남 전력청과 현지 유틸리티 프로젝트 납품이 본격화되고 산업단지와 데이터센터 전력망 확충 수요가 이어질 것”이라며 “베트남 정부의 국가 전력망 확충 정책과 맞물려 하반기에도 현지 시장에서 높은 성과를 낼 것”이라고 전망했다.

30년 걸친 현지화 전략으로 베트남 전력망 장악

LS에코에너지는 2015년 한국에서 ‘LS전선아시아㈜’로 설립된 지주사다. 2016년 유가증권시장에 상장했고, 2023년 말 사명을 LS에코에너지로 바꿨다. 올해 4월에는 본사를 서울 용산에서 강원 동해로 옮기며 조직 운영 효율성도 강화했다. 현재는 베트남과 미얀마 법인을 거느리며 해외 전력 케이블 사업을 관리·지배하는 역할을 맡고 있다.

다만 LS에코에너지는 단순히 해외 법인을 관리하는 지주사가 아니다. LS전선이 초고압직류송전망(HVDC), 해저케이블, 신재생 인프라 등 글로벌 에너지 전환에 맞춰 포트폴리오를 재편하는 과정에서 동남아 전력망 전초기지 역할을 맡고 있다. LS전선이 한국과 유럽 시장에서 고부가 케이블 사업을 맡고 있다면, LS에코에너지는 베트남과 아세안을 거점으로 삼는다.

LS에코에너지의 베트남 진출은 1996년으로 훨씬 더 많이 거슬러 올라간다. 한국·베트남 수교 직후 설립된 LS-VINA는 하이퐁을 거점으로 중저압 전선을 생산하며 발판을 마련했다. 2000년대 들어 EVN과 주요 발전·송배전사에 납품하며 신뢰를 쌓았고, 2010년대에는 초고압 케이블 라인업까지 갖추며 유일무이한 사업자로 부상했다.

현재 LS에코에너지는 베트남의 LS-VINA, LSCV, 미얀마 법인을 거느리며 초고압·중저압·광케이블까지 풀 라인업을 생산한다. 베트남 내 전력 케이블 시장에서 배전 케이블 분야의 약 20% 점유율을 확보했으며, 특히 초고압 케이블 분야에서는 약 80%의 강력한 시장 지위를 유지하고 있다. 이상호 대표는 “초고압 케이블을 현지에서 직접 생산할 수 있는 역량은 기술력과 납기 신뢰를 동시에 보여주는 상징적 성과”라며 “30년간 베트남 전역 전력망을 구축하며 현지 경제 성장의 동반자가 됐다”고 말했다.

이는 현지 문화에 대한 존중과 한국식 철저한 관리가 있어 가능했다. 진출 초창기에는 문화적 차이와 제도적 한계 등 여러 난관이 있었지만, 현지 노동문화를 존중하는 경영 방식과 한국식 품질 관리·생산성 향상을 접목하며 점차 신뢰를 쌓아 나갔다고 한다.

지난 30년간 베트남 전역에 전력망을 구축하며, 단순한 외국 기업이 아니라 현지 경제 성장의 동반자로 평가받는 이유다. 이 대표는 “30년간 LS에코에너지가 베트남 내수 전력 케이블 생산 기업에서 글로벌 기업으로 성장하는 동안, 베트남 전역에 전력망을 구축해 베트남의 눈부신 경제 성장에 기여를 했다는 점도 큰 의미가 있다”고 설명했다.

동남아 전력망 전초기지, 해저케이블 시장으로 확대

특히 베트남은 전력망 수요가 급증하고 있다. 베트남 정부는 2030년까지 189조원을 투입해 국가 전력망을 확충한다. 경제 성장과 도시화가 맞물리며 전력 수요가 폭증하는 가운데, LS에코에너지는 가장 확실한 수혜 기업으로 꼽힌다. 회사는 ▷국가 전력 인프라에는 초고압 케이블 ▷도심 전력망에는 중저압·저압 케이블 ▷건물 단위에는 버스덕트라는 맞춤형 전략을 내세우고 있다.

나아가 현지 국영 에너지기업 페트로베트남과 합작해, 베트남 최초의 해저케이블 공장 설립도 추진 중이다. 베트남과 인도네시아·싱가포르 등 동남아시아 주요 국가간 해저 HVDC 구축과 현지 해상풍력 개발, 남북 간 장거리 송전 사업 등을 지원하기 위해서다.

베트남은 남부와 중부 해안 지역의 경우 연평균 풍속이 6~7㎧ 이상으로 풍력발전에 적합한 환경인데, 해상풍력으로 발전된 전기를 지상으로 끌어오려면 해저 HVDC 케이블 인프라 구축이 필수다. 특히 북부 지역의 산업화와 도시화로 인해 전력 수요가 늘고 있다. 이에 현지 정부는 남부와 중부에서 해상풍력 등으로 생산된 전력을 북부로 송전하기 위한 사업을 추진 중이다. 이는 한국 정부가 추진 중인 서해안 HVDC 사업과 구조가 비슷하다. LS에코에너지는 국내에서 쌓은 경험을 동남아로 이식해 ‘아세안 표준 모델’로 자리잡겠다는 구상이다. 이 대표는 “LS에코에너지의 전력 케이블 생산 능력과 최근 베트남에 영업사무소를 개설한 LS마린솔루션의 해저 HVDC 케이블 포설 역량을 결합해 시너지를 창출하면 큰 사업 기회와 매출을 기대할 수 있을 것”이라고 설명했다.

케이블부터 희토류까지 공급망 재편 수혜 예상

해외 케이블 시장에서는 유럽·중국 업체들과의 경쟁이 치열하지만, LS에코에너지는 가격·납기·기술에서 우위를 자신한다. 베트남 현지 생산기지를 기반으로 물류·보험 비용을 절감해 가격 경쟁력을 확보했으며, 숙련된 인력을 낮은 인건비로 고용할 수 있는 구조 덕분이다. 이상호 대표는 “LS-VINA 등 현지 생산시설을 보유한 LS에코에너지는 법인 운영은 물론 케이블 수출 등 다양한 측면에서 가격 경쟁력을 확보하고 있다”고 설명했다.

모회사 LS전선과의 교차 판매 체계는 고객 맞춤형 기술 제공을 가능케 한다. 이미 베트남에서 초고압 케이블을 유일하게 생산·공급할 수 있다는 점은 기술력과 납기 신뢰를 동시에 보여주는 상징적 성과라는 게 이 대표의 설명이다.

또 하나의 기회는 ‘탈중국’ 흐름이다. 미국과 유럽은 중국산 케이블 수입 규제를 강화하고 있고, 글로벌 에너지 기업들도 안보 차원에서 중국산을 회피하고 있다. 이는 LS에코에너지 입장에서 기회다. 베트남이라는 지정학적 거점과 현지 생산 역량을 활용해 글로벌 공급망에서 신뢰할 수 있는 대안으로 자리잡을 수 있기 때문이다.

아울러 LS에코에너지는 전력·에너지 사업과 연계한 희토류 공급망 구축도 추진하고 있다. 희토류는 전기차, 해상풍력, 항공우주, 인공지능(AI) 인프라 등 첨단산업 전반에 필요한 자원이며, 베트남에 매장된 희토류 양은 2200만톤으로 세계 2위 수준이다. 희토류 또한 탈중국 공급망 확보가 시급한 상황이다.

LS에코에너지는 희토류 광석 확보부터 산화물 공급까지 연결되는 밸류체인을 목표로 하고 있다. 서울대·한국지질자원연구원과 협력해 분리·정제·금속화 기술 확보에도 나서고 있다. 최근에는 베트남 정부의 지원으로 새로운 광산 파트너도 물색 중이다.

이상호 대표는 “희토류를 안정적으로 확보해 글로벌 공급망 경쟁력을 강화하고 신규 수익원을 창출할 것”이라며 “현재 베트남 정부 지원으로 현지 희토류 광산 기업을 제안받았으며, 파트너십 체결 여부를 검토 중”이라고 말했다.

