25개 팀·100여 명, 딩기·킬보트 레이스서 박진감 폭발

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항 영일대해수욕장이 지난 12일부터 14일까지 사흘간 세계 요트 선수들의 경쟁 무대로 변했다.

‘2025 환동해컵 국제요트대회’와 ‘원동컵 국제요트대회’가 잇따라 개최되면서 포항은 글로벌 해양스포츠 도시로서 위상을 재확인했다.

환동해컵은 올해 4회째를 맞이, 딩기요트(LDC2000 일반·선수부)와 킬보트(J70, J24) 등 4개 종목에 전 세계 25개 팀이 참가했다.

바람과 파도를 가르며 날렵하게 질주하는 요트들의 모습은 관람객들의 탄성을 자아냈다.

J70 종목 충청남도, J24 종목 처용팀, LDC2000 선수부 TEAM LEE, 일반부 TONGSOO가 각각 1위를 차지하며 치열한 경쟁의 결실을 보았다.

같은 기간 열린 원동컵 국제요트대회는 아시아 최대 규모로, 한국, 중국, 러시아, 미국, 일본, 인도, 호주, 프랑스 등 10개국 100여 명의 선수가 8개 팀을 구성해 오프쇼어(먼바다)와 인쇼어(해안) 경기에 나섰다.

특히 인쇼어 경기에서는 4번 팀 ‘eam Seven Feet Yacht Club’이 우승을 차지하며 포항 해안을 뒤흔드는 박진감 넘치는 레이스를 완성했다.

현장에는 요트 경기 외에도 R.C 체험부스, 리사이클링 용품 판매, 요트 장비 전시 등 다양한 프로그램이 마련돼 가족 단위 관람객과 관광객에게 풍성한 즐길거리를 제공했다.

해외 선수단을 대상으로 한 팸투어에서는 스페이스워크, 구룡포, 호미곶광장 등 포항 주요 명소가 소개되며 지역문화와 관광산업 홍보에도 힘을 보탰다.

이강덕 시장은 “스포츠를 통한 국제 교류는 국가 관계 발전에도 중요한 의미가 있다”며 “포항을 환동해권 해양레저스포츠 중심지로 확실히 자리매김할 수 있도록 인프라 확충과 국제적 교류 확대에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.