[헤럴드경제=신동윤 기자] NH투자증권 나무증권은 해외주식 투자 고객을 대상으로 ‘해외투자 위클리 라운드-업(WEEKLY ROUND-UP) 챌린지!’ 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 19일까지 5일간 진행되며, NH투자증권 나무(NAMUH) 앱을 통해 이벤트를 신청한 고객 중 이벤트 기간 내 해외주식을 1억원 이상 거래한 고객이면 참여 가능하다.

고객의 해외주식 거래 금액에 따라 최대 150만원의 투자지원금이 지급되며 혜택 구간별 리워드 금액은 ▷1억원 이상 10억원 미만, 1만원 ▷10억원 이상 50억원 미만, 3만원 ▷50억원 이상 100억원 미만, 10만원 ▷100억원 이상 500억원 미만, 30만원 ▷500억원 이상 150만원이다.

이벤트 혜택은 오는 25일 지급될 예정이다.

이벤트 기간 내 신청 전 거래금액도 소급 인정되며 타사 대체 입고 시에는 최대 500만원의 리워드를 지급하는 ‘나무로 주식 옮기고 해외주식 새로고침 시작(시즌4)’ 이벤트와 중복 참여도 가능하다. 자세한 이벤트 내용은 NH투자증권 나무 앱 또는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정연미 NH투자증권 디지털영업추진부 부장은 “이번 해외주식 거래 이벤트는 고객의 글로벌 투자 체력을 기르고, 짧은 기간 내 최대 혜택을 경험할 수 있도록 기획됐다”며 “이번 라운드 1을 시작으로 지속적인 챌린지를 이어갈 수 있게 확대할 예정이다”라고 말했다.