전통 조리 지식 담은 기록물, 2026년 최종 등재 여부 결정

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시는 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역 목록(아·태기록유산)에 등재 신청한 ‘수운잡방’과 ‘음식디미방’ 이 세계기록유산 한국위원회 심의를 거쳐 국내 후보로 선정됐다고 15일 밝혔다.

‘수운잡방’ 은 민간에서 쓰인 최초 조리서로 2021년 보물로 지정됐으며, ‘음식디미방’ 은 양반가 여성이 남긴 한글 조리서로 여성 지식 전승의 귀중한 기록물이다.

특히 ‘수운잡방’ 의 조리 지식이 ‘음식디미방’ 에서 개량·계승된 점은 공동체 지식의 계보 형성 측면에서 독창적 가치가 인정된다.

이번 국내 후보 선정으로 두 기록물은 ‘단원고 4.16 아카이브’와 함께 유네스코 세계기록유산 아·태지역 목록 등재 신청서를 제출했다. 최종 등재 여부는 내년 6월 인도네시아에서 열리는 아·태지역위원회(MOWCAP) 총회에서 결정될 예정이다.

안동시는 이미 ‘한국의 유교책판’(2015), ‘한국의 편액’(2016), ‘만인의 청원, 만인소’(2018), ‘내방가사’(2022)를 세계기록유산 아·태지역 목록에 올린 경험이 있다.

권기창 안동시장은 “이번 등재 추진은 안동의 역사·문화적 가치를 국제적으로 인정받는 중요한 과정”이라며 “체계적 보존과 국내외 협력을 통해 안동의 역사와 문화를 널리 알리겠다”고 말했다.

아·태기록유산 등재는 지역 기록유산 보호·계승뿐만 아니라 관련 분야 연구, 문화 교류 확대, 지역관광 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다.