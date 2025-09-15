[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권은 15일부터 ‘RP 첫 거래 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 원화 또는 달러 RP(환매조건부채권)를 처음 거래하는 고객을 대상으로 한다. 30일물 이상 RP를 일정 금액 이상 매수해 약정 만기까지 보유하면 키움포인트 최대 1만 점을 지급한다.

이와 함께 에어팟(5명), 애플워치(5명), 키움포인트 2만 점(100명) 경품을 추첨으로 제공한다. 이벤트 내용을 SNS에 공유하면 500포인트(1,000명 추첨)를 추가로 받을 수 있다.

RP는 만기 시 사전에 정해진 이율을 지급받는 상품으로 단기 자금 운용에 활용도가 높다. 키움증권 관계자는 “최근 국내외 증시가 횡보하면서 RP에 대한 수요가 늘고 있다”며 “안정적인 수익을 원하는 투자자에게 이번 이벤트가 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

현재 키움증권은 원화 RP에 최대 연 2.50%(세전, 60일물), 달러 RP에 최대 연 4.20%(세전, 120일물)의 금리를 제공하고 있다.