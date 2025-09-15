학생 진로 탐색·기업 채용 기회 확대…41개 기업 참여

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교(총장 정태주)는 오는 17·18일 이틀간 안동캠퍼스 체육관에서 ‘2025 국립경국대학교 잡 페스티벌’을 개최한다.

이번 행사는 학생과 지역 청년의 진로 탐색과 취업 기회를 넓히고, 지역 기업에는 우수 인재를 발굴할 수 있는 장을 제공하기 위해 기획됐다.

행사에는 총 41개 기업과 관계기관이 참여해 채용 정보 제공과 현장 상담을 진행하며, 기업별 채용설명과 부스 상담 프로그램을 통해 학생들은 직접 인사담당자와 소통할 수 있다.

또한 대학일자리플러스센터에서는 학생 맞춤형 취업 컨설팅을 병행해 실질적인 취업 준비를 지원한다.

부스 스티커 투어와 경품 추첨 이벤트 등 참여형 프로그램도 운영해 학생들의 적극적인 참여를 유도할 계획이다.

국립경국대 관계자는 “잡 페스티벌은 학생들이 자신의 역량을 확인하고 진로를 구체화하는 동시에 지역 기업과 연결되는 소중한 기회”라며 “이번 행사가 대학-기업-지역사회가 함께 성장하는 상생 고용 생태계 구축에도 이바지할 것”이라고 밝혔다.

올해 잡 페스티벌은 ‘지역과 함께 성장하는 청년 인재 양성’이라는 대학의 비전 아래, 학생들이 전공 역량을 기반으로 현장에서 활용 가능한 실무형 인재로 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램에 중점을 둔다.

행사는 양일간 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며, 참가 기업과 프로그램에 대한 자세한 정보는 국립경국대학교 취업진로본부 홈페이지 에서 확인할 수 있다.