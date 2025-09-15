[헤럴드경제=양대근 기자] 이스타항공이 모빌리티 플랫폼 ‘타다’와 손잡고 해외 여행객을 위한 ‘공항 이동 제휴 캠페인’을 진행한다고 15일 밝혔다.

이스타항공은 이날 오전 10시부터 10월 14일까지 한 달간 이스타항공 홈페이지에서 항공권을 구매하는 전 승객을 대상으로 ‘타다’ 5만원 할인 쿠폰을 제공한다.

해당 쿠폰은 이스타항공 홈페이지에서 국내선 및 국제선 항공권을 결제하면 생성되는 ‘이스타항공×타다’ 전용 링크로 접속 시 확인 가능하다. 인천공항을 도착지로 예약할 경우 3만원, 출발지로 예약할 경우 2만원 쿠폰을 각각 1회 적용할 수 있다.

이번 캠페인을 통해 특히, 비행 시간이 새벽이거나 늦은 시간대의 승객, 또는 골프 여행 및 가족 단위 승객들은 할인 쿠폰을 활용해 공항을 더욱 편하게 왕복할 수 있게 됐다.

또한, 이스타항공은 캠페인 기간 동안 타다 차량 외부에 이스타항공의 단독 노선인 도쿠시마 노선 홍보를 위한 랩핑을 진행하고, 차량 내부에는 도쿠시마 여행 리플릿을 비치해 탑승객에게 여행지 정보를 제공한다.

이스타항공 관계자는 “골프 여행이나 가족 단위 이동 등 다양한 수요에 맞춰 고객 혜택을 강화하기 위해 이번 제휴 캠페인을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 고객들의 편리하고 쉬운 여행을 위해 다양한 서비스를 개발할 것”이라고 말했다.