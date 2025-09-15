[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 주방·가전 리딩 브랜드 테팔은 민족 대명절인 추석을 맞아 한 달간 대규모 프로모션을 진행하고, 테팔 인기 제품을 최대 65%의 할인된 가격에 선보인다고 15일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 10월 9일까지 전국 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 주요 오프라인 매장과 네이버, 쿠팡, G마켓 등 다양한 온라인 채널에서 순차적으로 진행된다.

채널별 일정은 상이하다. 롯데마트는 10월 1일, 이마트는 10월 5일, 홈플러스는 10월 9일까지 행사가 이어진다. 네이버 브랜드스토어에서는 9월 30일까지, G마켓에서는 9월 28일까지, 쿠팡에서는 9월 20일부터 30일까지 다양한 기획전이 열린다.

프로모션 기간 동안 ‘매직핸즈 트라이미’, ‘인덕션 티타늄 디네토 프라이팬’, ‘에센스쿡 프라이팬’, ‘스모크리스 이지 그릴’, ‘매직핸즈 뉴이모션’ 등 주방용품은 물론, ‘건식 다리미’ 등 테팔의 가전제품까지 최대 65% 할인한 가격으로 만나볼 수 있다.

구매 고객 대상으로 풍성한 이벤트도 준비되어 있다. 행사 기간 내 구매자 중 추첨을 통해 반얀트리 호텔 숙박권, 신세계백화점 상품권, 케이미트 이베리코 모듬 선물세트, 테팔 가위·필러 세트, 커피 음료 쿠폰 등 푸짐한 경품을 제공한다.

채널별 추가 혜택도 있다. 네이버 브랜드스토어에서는 일부 제품에 한해 포토리뷰 작성 시 최대 2만원 적립 혜택을 제공하며, ‘알림받기’ 회원에게는 추가 할인 쿠폰을 증정한다. 쿠팡에서는 프로모션 기간에만 사용할 수 있는 즉시 할인 쿠폰을 지급한다.

테팔 마케팅 담당자는 “이번 추석 프로모션은 테팔의 다양한 제품을 합리적인 가격에 구매하고 경품 혜택까지 누릴 수 있는 좋은 기회”라며 “어느 때보다 긴 이번 명절 연휴에 파격적인 혜택가로 테팔 제품을 구매하고 가족, 친척, 지인들과 나누며 즐거운 한가위 보내시기 바란다”라고 전했다.