[헤럴드경제=전새날 기자] BYN블랙야크그룹이 전개하는 모던 브리티시 골프웨어 힐크릭이 안소현 프로와 함께한 가을 시즌 화보(사진)를 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 화보의 콘셉트는 ‘Flow Your Life’다. 필드와 일상을 유연하게 넘나드는 순간을 담았다. 화보 속 안 프로는 가을 시즌 핵심 아이템을 중심으로 다양한 스타일링을 소화했다. 고급스러운 텍스처의 니트웨어, 가을 무드가 느껴지는 셋업 코디 등을 활용해 다양한 콘셉트를 선보였다.

안 프로가 착용한 아이템인 ‘여성 4부소매 라운드SW’는 4부 소매 라운드넥 스웨터다. 몸판과 소매의 조직을 다르게 디자인해 마치 레이어드한 효과를 준다. 밑단에는 썬그립이 있어 트임 조절이 가능하다.

‘여성 언발란스 플리츠 큐롯’은 언밸런스 플리츠 디자인이 돋보이는 스타일리시한 큐롯이다. 속바지가 일체형으로 구성돼 안정적인 착용감과 뛰어난 활동성을 제공한다. 뒷허리에는 로고 자카드 밴드가 포인트로 들어간다.

‘여성 헨리 반팔카라 SW’은 헨리 라인의 카라형 반소매 스웨터다. 브랜드 캐릭터 ‘헨리’의 모습을 담은 넥 버튼, 등쪽 클래식한 아트워크가 고급스러운 무드를 더했다. 투사이드 염색 원사를 사용해 자연스러운 색감을 구현했다.

힐크릭 관계자는 “가을 골프 시즌에도 소비자들이 자신만의 흐름을 따라가며 다양한 라운딩 스타일을 즐기길 바란다”고 전했다.