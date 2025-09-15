OST 앨범 7번째 정상 차지 싱글 이어 앨범 차트 석권

[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 빌보드의 양대 차트를 모두 석권했다. 처음으로 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 정상에도 오르면서다.

14일(현지시간) 미국 빌보드에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범이 사브리나 카펜터의 ‘맨즈 베스트 프렌드’(Man‘s Best Friend)를 제치고 앨범차트 1위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 발매 첫주 ‘빌보드 200’ 8위로 데뷔, 비연속 통산 7주간 2위를 기록해왔다.

그간 OST 수록곡인 ‘골든’이 통산 4주째 빌보드 메인 송차트인 ‘핫100’ 1위를 차지했으나, 앨범 차트 1위에 오른 것은 이번이 처음이다.

빌보드에 따르면 OST 앨범이 이 차트 정상에 오른 것은 이번이 일곱 번째이자 2022년 ‘엔칸토’ 이후 3년만이다.

‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛’(Album Units)으로 순위를 집계한다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 이번 차트 집계 기간 12만8000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 발매된 지 10주 이상된 앨범이나 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST의 수치는 꾸준히 증가 중이다. SEA는 10만3000장으로 전주보다 1％ 증가했다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 ‘톱 스트리밍 앨범’ 차트에서도 정상에 올랐다. 실물 음반 등 앨범 판매량은 2만3000장으로 전주보다 56％ 올랐고, TEA는 2000장으로 집계됐다.

빌보드는 “‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국 전역에서 열린 싱어롱(sing-along·따라부르기) 상영 행사와 디럭스 버전 음반 재발매로 스트리밍과 앨범 판매량이 상승했다”고 분석했다. 실제로 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 23개 트랙으로 구성된 디럭스 음반에 기존 히트곡에 싱어롱과 아카펠라 버전 등을 추가해 발매했다. 10월 17일에는 LP 발매도 예정돼 있는 만큼 앨범 판매량은 추후에도 증가할 여지가 남아있다.

스트레이 키즈의 정규앨범 ‘카르마’(KARMA)는 발매와 함께 1위로 데뷔해 지난주 4위를 기록했고 이번엔 8위에 머물렀다. 앨범 유닛은 3만2000장을 기록했다.