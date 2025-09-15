‘로드 메이커’ 활동 연말까지 시행 비영리법인 ‘계단뿌셔클럽’과 협업 전국 1000여개 가게 접근성 정보 입력 목표

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션은 계열사 구성원들이 전국 사업장 소재지 음식점과 상점 등 상업시설의 이동약자 지도를 만드는 ‘로드메이커’ 봉사활동을 연말까지 실시한다고 15일 밝혔다.

SK이노베이션 계열 구성원들이 각종 상업시설을 방문해 등 접근권 정보를 확인, 비영리단체 계단뿌셔클럽이 운영하는 지도 앱에 입력하는 봉사활동이다. 연말까지 전국 1000여개 상업시설을 이동약자 지도 앱에 포함시키는 게 목표다.

계단뿌셔클럽은 2023년 이동약자 지도 앱 서비스를 출시했다. 지난해까지 총 3000여명의 자원봉사자 등이 참여해 전국 7만6000여개의 상업시설 접근권 정보를 수집해 지도 앱에 기록하는 성과를 거뒀다. SK행복나눔재단은 지난해 계단뿌셔클럽을 청년 스타트업 지원 프로그램으로 선정한 바 있다.

김우경 SK이노베이션 PR실장은 “사회적 이동약자들이 행복한 일상을 누릴 수 있도록 지원하는 로드메이커 봉사활동을 벌이게 돼 기쁘다”며 “SK이노베이션 계열은 앞으로도 장애인 뿐만 아니라 도움의 손길이 필요한 이웃을 위해 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐나갈 것”이라고 말했다.

한편, SK이노베이션은 26일까지 집중 봉사 참여 주간인 ‘V-Week(Volunteer Week)’를 운영할 계획이다. V-Week는 매년 상∙하반기 2주간 국내외 전 사업장 구성원이 자원봉사에 참여하는 기간이다. 올해는 장애인 및 취약계층을 위한 프로그램 중심으로 진행할 예정이다.