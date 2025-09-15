[헤럴드경제=나은정 기자] 최근 인공지능(AI) 업계에서 미국과 중국이 치열한 인재 영입 경쟁을 벌이고 있는 가운데, 중국 정보기술(IT) 기업 텐센트가 챗GPT 개발사 오픈AI의 한 젊은 연구원을 파격적인 조건으로 영입했다는 보도가 나왔다.

12일(현지시간) 블룸버그 통신이 소식통을 인용한 보도에 따르면 주인공은 29세 젊은 천재 연구원 야오순위(Yao Shunyu)다.

텐센트는 중국 최대 기술·인터넷 기업 중 하나로, 중국에서 가장 많이 사용되는 모바일메신저인 위챗으로 잘 알려져 있다. 소식통은 텐센트가 야오순위를 영입하기 위해 최대 1억 위안(약 195억원)을 제시했다고 밝혔다.

오픈AI에서 최근까지 근무한 야오순위는 텐센트에서 서비스에 인공지능(AI)를 통합하는 업무를 맡게 될 예정이다. 텐센트는 이번 야오순위의 영입으로 AI 경쟁력을 높이려는 움직임을 강화하고 있다.

야오순위의 텐센트 이직은 미국 AI 업계에서 중국으로 옮겨간 가장 주목할 만한 사례 중 하나라고 블룸버그 통신은 평가했다.

야오순위는 중국 최고 공과대학교로 평가받는 칭화대를 졸업한 뒤, 20대 나이에 미국 프린스턴대학교에서 컴퓨터과학 박사학위를 취득했다. 이후 구글에서 인턴십을 거쳐 지난해 6월부터 오픈AI에서 근무하며 AI 에이전트 연구를 전문으로 했다.

그는 페이스북 모회사 메타에서도 영입을 추진했을 만큼 AI 분야의 핵심 인재로 꼽혀왔다. 메타는 그를 스카우트하기 위해 1억 달러(약 1394억 원)에 가까운 연봉을 제시한 것으로 알려졌지만 성사되지는 않았다.

한편 메타, 구글, 애플 등 미국 IT 기업들은 오픈AI 등 경쟁사로부터 AI 인재를 스카우트하기 위해 막대한 연봉과 혜택을 내걸고 있다. 메타의 경우 최대 1억 달러 연봉 패키지를 제시해 50여 명의 AI 인재를 대거 영입, 인간의 지능을 뛰어넘는 ‘초지능’ 연구 강화에 나섰다.