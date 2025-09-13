중재국 카타르 역할·국방 협력 방안 등 논의

[헤럴드경제=안효정 기자] 이스라엘의 카타르 수도 도하 공습으로 중동지역의 긴장이 고조된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 만났다.

로이터 통신은 트럼프 대통령이 12일(현지시간) 뉴욕에서 스티브 위트코프 중동 특사 등이 배석한 가운데 알사니 총리와 만찬을 했다고 보도했다.

하마 알-무프타 카타르 부대사는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “미국 대통령과 훌륭한 저녁이 방금 끝났다”는 내용의 글을 올렸다. 만찬에서는 이스라엘의 공습 이후 중재국으로서의 카타르의 역할과 양국 간 국방 협력 방안 등이 논의된 것으로 전해졌다.

백악관은 만찬 진행 사실은 확인했지만 세부적인 내용은 밝히지 않았다.

알사니 총리는 만찬에 앞서는 백악관에서 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관 등과 한 시간가량 회담도 가졌다.

로이터는 이번 만남이 이스라엘이 지난 9일 카타르 도하에 체류 중인 하마스 지도부 주거지를 공습한 지 며칠 만에 이뤄졌다고 짚었다. 카타르는 미국의 주요 동맹으로 가자전쟁 국면에서도 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상, 인질 석방, 전후 재건 계획 등에 있어 핵심적인 중재자 역할을 해왔다.

그러나 이스라엘은 동맹인 미국에도 제대로 알리지 않고 도하 공습을 감행한 것으로 전해진다. 공습 몇 분 전에야 관련 내용을 통보받은 미국이 카타르에 공습 위험을 경고했을 때는 이미 도하에 미사일이 떨어진 이후였다고 한다.

이런 까닭에 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 전화해 공습에 대해 강한 불만을 표시하고, 카타르 측에는 다시는 이런 일이 발생하지 않을 것이라고 다독여야 했다.

국제사회에서도 이스라엘의 이런 행위는 중동지역의 긴장을 고조시키고 가자 휴전 노력에도 찬물을 끼얹을 수 있다는 비난이 쇄도했다.

알사니 총리는 공습 직후 이스라엘이 평화 가능성을 고의로 방해하고 있다고 비판했지만, 중재국 역할은 포기하지 않을 것이라고 언급한 바 있다.