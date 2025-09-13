與 ‘국힘 몫 법사위 간사 선임 협조’ 약속 번복에 비판

[헤럴드경제=안효정 기자] 국민의힘 나경원 의원은 13일 더불어민주당이 자신을 국회 법제사법위 야당 간사로 선출하는 데 협조했다 번복하자 “개딸(민주당 강성 지지층) 주권 정부인가”라며 반발했다.

나 의원은 이날 페이스북에 “개딸들 겁박에 여야 합의도 손바닥 뒤집듯 뒤집고 김병기 원내대표 물 먹이더니 나경원 법사위 간사 선출도 개딸 눈치 보기에 나선 민주당. 이러다 국힘 당 대표, 원내대표까지 개딸과 민주당이 뽑을 판”이라면서 이같이 밝혔다.

앞서 민주당은 국민의힘과 지난 10일 특검법 개정안 수정에 합의하고 정부조직법 처리에 대한 협조를 받기로 했다. 그러면서 국민의힘이 내정한 나 의원을 법사위 야당 간사로 선임하는 문제도 협력키로 했다.

그러나 민주당은 11일 이 합의를 파기했으며 문진석 원내수석부대표는 이날 “빠루 사건으로 재판받는 것도 문제지만, 민주당이 내란 정당이라는 망언을 하고도 반성·사과하지 않는 반헌법적 정치인”이라며 나 의원의 간사 선임에 반대한다는 입장을 밝혔다.

이와 관련 나 의원은 “빠루는 민주당과 국회 경호처가 들고 국회 문을 부수려 한 것”이라며 “자신들의 정치적 이익만을 위해 내란 몰이로 국민을 기만하고 탄핵에 반대했던 국민을 비하하는 것이야말로 반헌법적 정치인”이라고 반박했다.