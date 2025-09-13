전 대법원장 카르키 임시총리 취임…첫 여성 행정수반 시위대 “SNS 차단은 부패 은폐”…청년 분노 전국 확산

[헤럴드경제=박성준 기자] 최근 대규모 반정부 시위로 50명 넘는 사망자가 발생한 네팔에서 여성으로는 처음으로 전직 대법원장이 임시 총리로 취임했다. 이에 따라 네팔 하원은 해산됐으며, 내년 3월 5일 총선이 치러질 예정이다.

13일(현지시간) 로이터통신과 러시아 리아노보스티 통신 등에 따르면 네팔 대통령실은 수실라 카르키 임시총리의 권고에 따라 하원 해산을 결정하고 총선 일정을 공식화했다. 앞서 네팔 주요 정당들과 시위대는 총리 임명과 조기 총선에 사전 합의한 것으로 알려졌다. 카르키 총리는 전날 취임 선서에서 “국가와 국민을 위해 의무를 다하겠다”고 밝혔으며, 조만간 신임 장관들을 임명하고 6개월간 임시 내각을 이끌게 된다.

카르키 총리는 지난 2016년 7월부터 약 1년간 네팔 최초의 여성 대법원장을 지낸 인물로, 당시 강단 있는 판결로 대중적 지지를 얻었다. 이번 시위에서 퇴진한 샤르마 올리 총리의 후임으로 반정부 시위대가 선호했던 인물이기도 하다.

헌법 전문가 비핀 아디카리는 로이터와의 인터뷰에서 “카르키 총리의 첫 번째 과제는 시위 과정에서 발생한 폭력과 피해를 철저히 조사하고, 책임자를 처벌하는 것”이라며 “법과 질서 유지, 부패 통제, 치안 강화가 시급하다”고 강조했다.

이번 시위는 네팔 정부가 지난 5일 유튜브·페이스북·인스타그램·엑스(X) 등 26개 소셜미디어 접속을 차단하면서 촉발됐다. 정부는 가짜 뉴스 확산을 이유로 들었지만, 청년층은 “온라인 반부패 운동을 억누르려는 조치”라며 반발했다.

특히 고위층 자녀들의 호화 생활을 다룬 SNS 콘텐츠와, 생활고에 시달리는 일반 국민의 모습이 대비되며 젊은 층의 분노가 전국으로 확산했다. 네팔 경찰은 지난 8일부터 최루탄, 물대포, 고무탄 등을 동원해 강경 진압에 나섰으며, 이 과정에서 51명이 숨지고 1300명 이상이 다친 것으로 전해졌다.