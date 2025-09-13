전승절 외교 후 선전 강화…”충성 시 보상“ 메시지도 단독 벽화·편지 이어달리기 등 김정은 우상화 본격화

[헤럴드경제=박성준 기자] 북한이 김정은 국무위원장의 외교 행보에 대해 ‘조선을 축으로 한 세계 정치구도 재편’이라는 표현으로 성과를 부각하고 나섰다. 최근 중국 전승절 계기 다자외교 이후 김 위원장의 위상 제고를 내세우며, 내부 결속과 충성 동원을 강화하는 모습이다.

노동당 기관지 노동신문은 13일 ‘경애하는 총비서 동지의 절대적 권위는 강대한 조선의 존엄이고 위상이다’ 제목의 기사에서 “김정은 총비서가 외교지략과 정력적인 대외활동을 통해 조선을 중심으로 한 세계 정치질서를 새롭게 정립했다”고 밝혔다. 또한 “핵보유국 지위가 불가역적으로 된 것은 김 총비서만이 이룩한 업적이며, 조선을 군사최강국으로 부상시켰다”고 강조했다.

이번 보도는 김 위원장이 최근 중국 베이징에서 열린 ‘전승절 80주년’ 행사에 참석한 이후 외교 무대를 처음 밟은 사실을 주민들에게 다시 상기시키려는 의도로 보인다. 이와 함께 북한은 정권 수립 77주년 기념일(9·9절) 경축행사에서 김 위원장과 기념 촬영을 한 노력혁신자(산업 현장 우수 근로자)들의 후기를 노동신문에 실으며 “충성하면 보상받는다”는 메시지도 함께 내세웠다.

조선중앙TV 리춘히, 가수 김옥주, 배우 문일철 등 대중 인지도 높은 인물들이 대거 기념 촬영에 등장한 점도 눈에 띈다.

아울러 ‘충성의 편지 이어달리기’라는 집단행사를 통해 주민들의 충성심을 조직적으로 끌어올리는 작업도 병행되고 있다. 편지는 지역별로 작성된 뒤 계주 형식으로 평양까지 전달된다. 지난 12일 백두산에서는 사회안전성(한국 경찰청 격) 소속 군무자들이 충성의 편지를 채택했으며, 앞서 8일에는 인민군 군무자들이 국방상 주재로 편지 전달 행사를 시작했다. 지방당·청년 학생들도 참여한 것으로 알려졌다. 군무자는 현역 군인과 남한의 군무원에 해당하는 군 내 민간인을 아우르는 말이다.

그동안 김일성·김정일과 함께 등장하던 모자이크 벽화와 달리, 최근에는 김정은 위원장만 단독으로 형상화된 벽화가 북한 전역에서 등장하고 있다는 보도도 함께 나왔다. 일각에서는 이를 김 위원장의 독자적 위상 강화 전략으로 해석하고 있다.