지난 11일 서울 마포구 홍익대 인근에서 진행된 마약 던지기 합동 점검에서 서울시 보건의료정책과 직원이 계량기 내부를 내시경 카메라로 살펴보고 있다. 이영기 기자.

마약없나...에어컨 실외기, 화분 내시경카메라로 뒤졌더니

[헤럴드경제=이영기 기자] 폭발적으로 늘어난 마약범죄는 줄어들 기미를 보이지 않습니다. 대한민국은 더 이상 마약청정국이 아닙니다. 소셜네트워크(SNS)를 통해서 지금도 마약이 거래되고 있습니다. 마약을 어떻게 받냐고요? 일명 ‘던지기’ 수법을 통합니다. 판매자가 정해진 장소에 마약을 숨기고 구매자에게는 장소(좌표)를 넘겨주는 방식입니다. 현재 대부분의 마약은 이 방식으로 거래됩니다.

이 던지기 근절과 좌표 탐색을 위해 서울시와 서울경찰이 나섰습니다. 서울 마포구 홍익대 인근 노후 빌라촌을 샅샅이 뒤지고요. 건물 안에 들어가 내부를 살폈습니다. TV단자함이나 양수기함까지 다 탈탈 털었습니다. 눈으로도 볼 수 없고, 손도 닿지 않는 틈에는 내시경 카메라까지 동원했습니다. 점검반은 우연치 않게 중요한 단서도 포착합니다. 그건 과연 무엇이었을까요? 영상을 통해 확인해 보실 수 있습니다.


