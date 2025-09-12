[헤럴드경제=나은정 기자] 유명 데오드란트 브랜드 제품을 사용했다가 발진, 물집, 심지어 화상까지 심각한 부작용을 겪었다는 폭로가 소셜미디어(SNS) 상에 잇따르자 사측이 공식 사과했다.

11일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 유명 데오드란트 브랜드인 ‘미첨(Mitchum)’이 제조 과정에서의 문제로 심각한 부작용을 유발해 소비자들로부터 강한 비판을 받고 있다.

영국 전역에서 인기를 끈 이 브랜드의 롤온 데오드란트를 사용한 소비자들은 최근 격렬한 발진, 타는 듯한 가려움, 화상 등을 호소하며 SNS에 피해 사례를 공유했다.

연극 배우 마크 안톨린은 이 브랜드의 롤온 제품 ‘클린 컨트롤’을 사용한 후 심각한 피부 자극을 겪었다며 “무대 위에서 땀을 많이 흘려 이 제품을 꾸준히 사용해왔는데, 이제 다른 대안을 찾아야 한다”고 토로했다.

또 다른 피해자인 30대 남성 리키 블레어는 지난 7월 평소와 같이 미첨 제품을 사용한 뒤 단 한 시간 만에 발진과 강한 화상 통증을 느꼈다고 했다. 그는 “일주일간 보습 크림을 사용해 간신히 증상이 완화됐다”며 “남성들도 이러한 문제에 주의해야 한다”고 경고했다.

70대 남성 변호사는 데이비드는 롤온 데오드란트 ‘아이스 프레시’를 사용한 후 겨드랑이에 화상을 입고 털이 전부 빠지는 피해를 입었다면서 “처음엔 내 문제인 줄 알았지만, 제품 사용을 중단하자 모든 증상이 사라졌다”고 분통을 터뜨렸다.

논란이 커지자 미첨은 지난 9일 공식 SNS 계정을 “일부 원료의 제조 공정이 변경돼 일부 소비자의 피부와 반응성이 달라졌다”며 “피해를 입은 고객분들께 사과드리며, 조사를 완료하기 까지 시간이 걸리는 점을 양해해 달라”고 공식 사과했다.

그러나 전문가들은 제조 공정 단계에서 이러한 부작용이 발견되지 않은 점을 지적하며 규제가 강화돼야 한다고 목소리를 높였다.

킹스칼리지 런던의 약학 전문가 페니 워드 교수는 “문제의 제품에 포함된 성분 중 ‘아세틸 시드렌’과 ‘바닐린’이 피부 자극을 유발할 가능성이 있다”며 “특히 향료 성분이 원인일 가능성이 높다”고 설명했다.

그러면서 “제약 제품의 경우 제조 방법에 대한 모든 변경 사항은 적격성을 평가받아야 하며 적절한 임상 전 및 임상 시험을 통해 제품이 안전하고 효과적임이 입증돼야 한다”고 강조했다.

문제가 된 미첨 제품 사용으로 겪게 된 접촉성 피부염은 자극 물질에 접촉하거나 알레르기 반응에 의해 나타나는데, 자극성 접촉 피부염은 특정 성분에 즉각적인 접촉으로 나타나 통증 및 가려움을 유발하고, 알레르기성 접촉 피부염은 며칠 후 증상이 발현한다.

전문가들은 “사용 중 문제가 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고, 항히스타민제나 스테로이드 크림으로 치료해야 한다”고 조언했다.