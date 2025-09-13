[헤럴드경제=김유진 기자] [헤럴드경제=김유진 기자] 미국 서부를 기반으로 한 지역 커피 체인 ‘블랙록 커피바’(Black Rock Coffee Bar)가 나스닥 IPO에서 약 2억9000만 달러(한화 약 4000억 원)를 끌어모으며 화제를 모으고 있다. 글로벌 자산운용사 블랙록(BlackRock Inc.)과는 무관한 이 회사가 주목받는 이유는, 소규모 소비재 브랜드조차 투자자들로부터 대규모 자금을 조달할 수 있는 미국 IPO 시장의 분위기를 단적으로 보여주기 때문이다.

“뭐가 그리 대단하다고” 지역 커피 체인도 ‘나스닥 직행’

12일(현지시각) 로이터에 따르면 블랙록 커피바는 당초 제시된 공모가 희망 범위(16~18달러)를 웃도는 주당 20달러에 공모가를 확정했다. 이는 140개 매장을 운영하는 중소 체인이라는 점을 감안하면 이례적이다.

블랙록 커피바는 2008년 오리건주 포틀랜드에서 출발해 현재 애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있다. 미국 서부와 남부를 중심으로 약 140개 매장을 운영한다. 커피 외에도 자체 에너지 음료 ‘FUEL’을 판매하며 젊은 소비자를 끌어들이고 있지만, 혁신적인 커피 체인으로 보기는 어렵다. 그럼에도 나스닥 상장을 발판으로 4000억 원이라는 뭉칫돈을 마련했다. ‘이게 되네?’라는 생각을 떨칠 수 없는 이유다.

‘제2의 더치브로스’ 될까

현지 투자자들이 블랙록 커피바를 눈여겨보는 건 선배 격인 음료 체인점 ‘더치브로스’(Dutch Bros)의 성공 스토리가 존재하기 때문이다. 더치브로스는 2021년 뉴욕증권거래소 상장 당시 4억8000만 달러를 조달했고, 상장 첫날 주가가 60% 급등했다. 한때 시가총액이 50억 달러(약 6조5000억 원)를 넘어섰다. 시총만 보면 BGF리테일, 오리온, 호텔신라 등 한국 증시 대표 소비재 기업들과 어깨를 나란히 하는 기업으로 성장한 것이다.

현재 더치브로스는 미국 전역에 800개가 넘는 매장을 운영 중이다. 블랙록 커피바 역시 ‘제2의 더치브로스’로 성장할 수 있을지 시장의 관심이 쏠리고 있다.

美 IPO 시장, 성장 스토리만 있으면 자금 몰려…한국은 왜 못하나

올해 미국 IPO 시장은 활황세다. 2025년 2분기 IPO 건수는 59건, 조달 규모는 150억 달러(약 20조 원)로 전분기 대비 34% 늘었다. 상반기 전체 조달액은 228억 달러로 전년 동기 대비 25% 증가했다. 업종과 기업 규모를 가리지 않고 ‘성장 서사’만 있으면 투자 자금이 몰리는 분위기다. 금리 인하 기대와 풍부한 유동성이 맞물리면서, AI·바이오뿐 아니라 커피 체인 같은 생활 소비재까지 상장 시장에서 ‘핫딜’로 떠오른다는 분석이 나온다.

반면 한국 IPO 시장은 침체에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있다. 올해 상반기 이후 개편과 코스피 박스권 장세 여파로 신규 상장이 부진했다. 공모가 산정 방식이 보수적이고 기관투자자 수요예측 관행도 ‘눈높이 낮추기’에 집중돼 성장 스토리보다는 단기 안정성에 치중한다는 지적이 잇따랐다.

다만 최근 코스피가 사상 최고치를 경신한 가운데 명인제약·무신사·더핑크퐁컴퍼니·케이뱅크 등 대형 후보들이 줄줄이 대기하면서 IPO 시장의 분위기 반전 가능성이 제기된다.

코스피는 지수는 지난 11일 3344.7까지 오른 뒤 종가 기준 3344.2로 장을 마감하며 사상 최고치를 기록했다. 오는 19일 ‘아시아의 팔란티어’를 표방하는 에스투더블유(S2W)가 코스닥에 입성하고, 명인제약·무신사·더핑크퐁컴퍼니·케이뱅크 등 대형 IPO 후보들이 줄줄이 대기하면서 하반기 공모시장 반전 가능성도 커지고 있다.

업계 관계자는 “정책적 노력과 대어급 상장이 맞물리면 공모시장 분위기도 달라질 것”이라며 “올해 제도 개선으로 공모가 산정이 합리화되면서 기업가치 중심의 투자 문화가 자리 잡아가는 과정”이라고 설명헀다.