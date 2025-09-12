[헤럴드경제=김성훈 기자] 청소년들에게 네이버, 카카오톡, 당근마켓 등 온라인 계정을 사들여 피싱사기로 수십억을 챙긴 일당이 검거됐다. 절반이 청소년이었다.

경기북부경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법위반 등 혐의로 42명을 붙잡아 이 중 국내 총책 30대 A 씨 등 14명을 구속했다.

이들은 중국이나 캄보디아에 거점을 두고 해외 조직의 일부이며, 경찰은 해외 조직에 대한 수사도 진행 중이다.

이들은 지난해 5월부터 올해 7월까지 중고거래 사기, 투자 리딩 사기 등 각종 피싱 사기로 총 1462명으로부터 67억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

이들은 범죄에 사용하기 위해 네이버 등 포털사이트와 카카오톡, 당근마켓 등의 계정을 사들였다. 텔레그램 등에서 홍보해 계정 1개당 1만원∼10만원을 주고 사들였다. 이들이 이용한 계정 532개 중 대부분이 청소년으로부터 사들인 것이다.

이들은 사들인 당근 마켓 등 계정으로 중고 물품을 판매한다고 허위 매물을 올린 후 가짜 결제 사이트 접속을 유도해 돈을 챙겼다. 당근 마켓에서 이전 거래에 대한 평가가 좋은 아이디를 특히 비싸게 사들인 것도 범죄에 이용하기 위해서였다.

이들은 또 금융 전문가 행세를 하며 “투자로 돈을 벌게 해주겠다”고 사람들을 유인한 뒤 돈을 받고 잠적하는 사기도 저질렀다. 여기에도 사들인 가짜 계정이 활용됐는데, 금융전문가 역할을 하는 사람과 ‘실제 수익을 봤다’며 바람잡이 역할을 하는 사람 모두 조직원들이 가짜 계정을 이용해 벌인 일이었다.

일당에게 계정을 판 청소년 대부분은 단순히 용돈을 벌기 위해 자신의 계정을 넘겼지만, 계정을 사고 파는 과정에 깊숙이 개입된 청소년들도 있었다. 실제 검거된 42명 중 19명이 청소년이었다.

동네나 학교 후배들을 위협해 계정을 빼앗아 팔아넘기는 사례도 여러 건 파악돼 강요죄에 대한 수사도 진행 중인 것으로 전해졌다.

경찰은 학생들이 계정을 함부로 판매하지 않도록 온오프라인에서 홍보 활동을 할 예정이다.