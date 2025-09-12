최교진 신임 교육부장관 첫 출근길 소감 밝혀 “선생님들 여러가지로 많이 지쳐있다” 언급 “고교학점제·서울대 10개 만들기 대응하겠다” 청문회 논란 등에 대해 “많이 반성하고 아팠다”

[헤럴드경제=김용재 기자] 음주운전·과거 SNS 발언 논란 등을 넘어 임명된 최교진 교육부장관이 첫 출근길에서 ‘교권 보호’를 재차 강조했다. 중등 교사 출신인 최 장관은 인사청문회 과정에서도 “공교육 회복을 위해 선생님들을 지키고 보호하겠다”라고 언급했다. 이외에도 교육부는 100여일간 수장 공백 상태였기에 최 장관이 고교학점제·서울대 10개 만들기 등 산적한 현안을 해결할 수 있을지 주목된다.

12일 오전 최 장관은 정부세종청사 첫 출근길에서 ‘가장 먼저 들여다볼 정책이 무엇이냐’라는 질문에 “미래 세대를 책임질 학생을 행복하게 성장시키는 역할을 하는 선생님들이 여러 가지로 많이 지쳐있고 그렇다”라며 “우리 선생님들이 가르치고 배우는 일, 아이들을 살리는 일에 집중할 수 있도록 하는 여건을 만드는 일을 우선적으로 챙겨야 한다”라고 답했다.

최 장관은 고교학점제·서울대 10개 만들기·국가교육위원회 등을 언급하면서 “떠오른 현안도 잘 살피겠다”라고 했다.

올해 1학기부터 시행된 고교학점제의 경우 최저성취보장제 등으로 학교 현장의 혼란이 심각한 상황이다. 일각에서는 중단·폐지 등의 주장도 나오는 상황이기에 최 장관 역시 현행 제도에 대한 대응을 언급한 것으로 보인다.

최 장관은 지난 2일 국회 교육위원회 인사청문회에서도 “제가 청문회를 통과할 수 있다면 제일 먼저 현장의 의견을 들으면서 고교학점제를 시행하는 데 현실적으로 해결할 수 있는 문제들을 모아서 대응책을 보고드리겠다”고 말했다.

최 장관은 “국가 전체 과제이자 주요 과제인 서울대 10개 만들기 등 지역대학의 균형적인 발전을 통한 균형성장을 살펴야 할 것”이라며 “서울대 10개 만들기는 새로 출범하는 국가교육위원회와 잘 협의하고 대학총장협의회, 교육감협의회 등 현장의 목소리를 들으면서 부지런하고 정성스럽게 일하겠다”고 강조했다.

앞서 최 장관은 과거 SNS 발언 등으로 ‘정치 편향’과 ‘음모론 제기’ 등 논란에 휩싸였다. 이외에도 음주운전 이력 등도 문제로 지적됐으나 전날 이재명 대통령은 여권 주도로 통과된 최 장관의 임명안을 재가했다.

이에 대해 최 장관은 “청문회 과정 자체가 그동안 살아온 저 자신을 되돌아보는 아주 귀한 기회가 됐다”며 “많이 반성하고 많이 아프기도 했다”고 언급했다.

교육계는 최 장관 임명에 환영 입장을 표했다. 한국교총은 이날 입장문을 통해 “인사청문회 과정에서 제기된 도덕성·편향성 우려가 있었으나 대통령이 임명한 만큼 대한민국 교육 발전을 잘 이끌어주길 바란다”라고 밝혔다.

이어 “최 장관은 현장 교사 출신이자 세 차례 교육감을 지낸 경험을 갖춘 만큼 어느 장관보다 현장성과 교육 전문성이 기대된다”라고 덧붙였다.

최 장관이 잠시 몸담았던 전국교직원노동조합(전교조)도 환영 입장을 내고 “최 장관의 취임을 환영하며 교육의 근본적인 개혁을 추진해 줄 것을 당부한다”고 했다.