AI로 소 건강상태 실시간 관리·육질등급 분석도

축산기술 스타트업 유라이크코리아(대표 김희진)가 ‘소 반추위 건강정보 관리기술’로 미국 특허를 획득했다고 12일 밝혔다.

이 회사는 ‘가속도센서를 이용한 가축 행동 분석시스템 및 이를 이용한 행동 분석방법’으로 특허를 받았다. 이로써 미국 시장에서 축우 헬스케어 기술 관련 독점권을 확보하게 됐다. 특히 반추위 건강정보 관리기술은 소의 위 건강상태를 실시간 관찰해 질병을 조기 진단하고 예방하는데 도움을 준다.

유라이크 김희진 대표는 “AI 기반으로 소의 건강상태는 물론, 육질 등급체계 분석까지 가능하게 해준다. 축산농가의 생산성 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “세계 최대 1억두 축산시장인 미국 진출 교두보를 마련함으로써 진행 중인 사업을 확장할 수 있게 됐다”고 했다.

유라이크는 국내 최초로 경구투여형 IoT 바이오캡슐 ‘라이브케어’를 개발, 해외 8개국에 진출했다. 소 입을 통해 라이브케어를 투입해 반추위에 안착시켜 외부의 영향에 구애받지 않고 정확한 생체정보를 수집한다. 수집된 데이터를 AI로 분석해 전용 앱을 통해 실시간 건강관리서비스를 제공하는 플랫폼을 구축했다. 라이브케어는 소의 귀나 목, 다리 등 체외에 부착해오던 기존의 방식보다 정확한 기술로 평가받고 있다.

김 대표는 ”소의 위 내부에서 발생하는 메탄가스 감지·측정·저감 장비인 ‘메탄캡슐’ 개발에 성공한 메텍홀딩스와 협력해 융합플랫폼으로 성장시키겠다”고 했다.