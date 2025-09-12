최평규 SNT 회장 ‘창업 46주년 기념사’서 밝혀

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 최평규 SNT그룹 회장이 창업 46주년을 맞아 SNT모티브의 미국 루이지애나 공장을 북중미 지역 모빌리티 시장 진출을 위한 전진기지로 삼겠다고 밝혔다.

최평규 SNT그룹 회장은 이러한 내용으로 12일 ‘SNT 창업 46주년’ 기념사를 발표했다.

최 회장은 기념사에서 “세계적 디지털 대전환(DX)의 시대를 맞아 SNT도 기존의 제조 중심에서 디지털 중심으로 기업문화와 패러다임 전환을 빠르게 추진해야 한다”며 “협업과 소통으로 임무를 신속하게 완수하는 애자일 씽킹(Agile Thinking)으로 무장해야 한다”고 말했다.

뒤이어 그는 “우리의 핵심역량인 정밀기계 기술력에 정밀전자제어 기술을 융·복합해 기존의 비즈니스 모델을 창조적으로 혁신하고 신성장동력 발굴로 새로운 가치를 창출하는 ‘담대한 도전’에 나서야 할 것”이라고 말했다.

그러면서 최 회장은 “올해 SNT그룹은 SNT로보틱스를 신규 설립하고 명실공히 엔지니어링 중심 기업으로의 혁신에 나섰다”며 “산업용 다관절 로봇과 AI 기반 지능형 로봇 등 로보틱스 핵심기술 개발을 통해 차세대 로봇산업 생태계 구축에 역량을 집중해 나갈 것”이라고 밝혔다.

또 “올해 인수한 미국 루이지애나주의 10만평 규모 현지공장 부지를 베이스캠프로 적극 활용해 미국 등 북중미시장 공략을 가속할 것”이라며 “모빌리티 핵심부품시장 공략의 전진기지가 될 것”이라고 강조했다.

최평규 회장은 “빠르게 변화하는 시대의 흐름에 한발 앞서 대응하고 새로운 가치를 만들어 나간다는 ‘응변창신(應變創新)’의 자세로 선제적인 리스크 관리와 부단한 자기혁신을 실천할 것”이라며 “시대적 변화를 주도하고 SNT의 지속 가능한 미래를 만들어 나가겠다”고 말했다.