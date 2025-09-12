투자완료 10개사에 59억원 보조 이순걸 군수 “행정 지원에 최선”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 1069억원의 기업투자와 277명의 일자리 창출을 이끌어 지난 11일 군청에서 신규 투자 희망기업 협약식 및 투자 완료기업 보조금 전달식을 가졌다.

이날 신규 투자를 약속한 기업은 웅촌면 고연공단의 자동차부품 제조업체인 ㈜에이에이치피를 비롯해 ㈜제이에이치테크, ㈜디에스엠알, ㈜디에이치아이에스 등 4개사이다.

울주군 언양읍 반천산단의 자동차부품 사출·조립 업체인 ㈜제이에이치테크는 126억원을 투자해 15명을, 같은 반천산단에서 변압기를 제조하는 ㈜디에이치아이에스는 82억을 투자해 16명을, 웅촌면 고연공단의 자동차부품 도장 업체인 ㈜에이에이치피는 72억원을 투자해 20명을, 서생면 에너지융합산단의 철판제조업체인 ㈜디에스엠알은 54억원을 투자해 16명을 신규 고용할 예정이다.

서생면 에너지융합산단의 수상금속골조 구조재 제조사인 케이비기술㈜을 비롯해 ㈜대경피씨아이, ㈜대원이엔엠, ㈜에스케이인더스트리, ㈜와이비테크, ㈜신한에이티, ㈜현대철강, ㈜썬테크, ㈜세이프, 케이에이치에코텍㈜ 등 10개사는 투자를 완료해 울주군으로부터 59억6000만원의 투자 보조금을 받았다. 이들 기업들은 모두 733억원을 투자해 210명을 신규 고용한다.

이순걸 울주군수는 이날 협약식에서 “기업 환경이 녹록지 않은 상황에서도 지역경제 활성화를 위해 적극적으로 투자해 줘서 군민을 대표해 감사드린다”며 “투자기업들이 어려움 없이 경영활동에 전념할 수 있도록 행정지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.