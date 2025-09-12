[헤럴드경제=김성훈 기자] 한국 해양경찰관 이재석(34) 경장이 인천 바다에서 중국인 노인을 구하다가 숨졌다는 소식에 중국 온라인에도 추모 물결이 일고 있다.

12일 홍성신문과 하이커(海客)신문 등 중국 현지매체들은 한국의 보도를 인용해 이 경장의 희생 덕에 목숨을 구한 중국인의 소식을 전했다.

하이커 신문은 이 경장이 준 구명조끼를 중국인이 건네받아 착용하는 장면이 담긴 영상과 함께 해당 경찰관이 향년 34세에 불행히도 숨졌다고 보도했다.

중국 최대 포털 바이두와 소셜미디어 웨이보(중국판 엑스)에서는 해당 소식이 실시간 검색어 상위권에 올랐다. 중국 누리꾼들은 ‘한국 해경이 중국 노인에게 구명조끼를 내주고 사망했다’, ‘한국의 34세 해경이 중국 노인을 구하고 사망했다’라는 해시태그를 달며 소식을 공유했다.

중국 누리꾼들은 관련 기사나 게시물에 ‘한국에 좋은 사람들이 많다’, ‘너무 감동적이다’, ‘국적에 관계없이 그는 영웅이다’, ‘영웅의 명복을 빌며 유족에게는 애도의 뜻을 전한다’ 등의 댓글을 남기며 추모했다.

앞서 지난 11일 새벽 인천시 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 인천해경서 영흥파출소 소속인 이재석 경장이 어패류를 잡다가 밀물에 고립된 중국 국적의 70대 남성을 구조하던 중 사망했다.

중국인이 발 부위를 다쳐 거동이 불편한 상황에서 이 경장은 자신이 착용한 부력조끼를 이 중국인에게 입혀준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다가 실종됐다. 이 경장은 6시간만에 심정지 상태로 발견됐으며 끝내 숨을 거뒀다. 구조된 중국인은 무사한 것으로 전해졌다.

이 경장의 카카오톡에는 “더 좋은 사람이 되자”, “생각만 하지 말고 일단 하자”는 메시지가 남겨져 있었던 것으로 전해졌다.

해양경찰청은 이 경장의 계급을 경사로 1계급 특진했다.