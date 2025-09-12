배달의민족·이마트 협업 확대 전국 61개 이마트서 배민배달

빠른 배달을 원하는 고객 수요가 높아짐에 따라 배달의민족과 이마트가 이마트 배민배달 매장 수를 크게 확대했다.

배달의민족 운영사 (주)우아한형제들은 배민 장보기·쇼핑에서 배민배달 서비스를 제공하는 이마트 매장이 최근 61개 지점으로 확대됐다고 12일 밝혔다.

이마트는 지난해 11월 왕십리점, 구로점 등 총 4곳을 처음으로 배민 장보기·쇼핑에 입점시켰다. 이후 빠른 배달에 대한 고객 만족과 수요가 증가함에 따라 지점 입점도 꾸준히 늘려왔다. 그 결과, 9월 기준 배민 앱에 입점한 이마트 지점이 총 61곳으로 늘어났다. 배민 앱 내 이마트 주문 고객도 월 3만명을 돌파했다.

현재 배민의 장보기·쇼핑 서비스에는 이마트, 홈플러스 등 대형마트와 더불어 홈플러스익스프레스, 이마트에브리데이, GS더프레시, CU, GS25 등 대부분의 SSM, 편의점 브랜드가 입점해 있다. 신선식품, 델리, 베이커리를 비롯해 각종 생필품 등을 배민 앱에서 주문하면 1시간 내외로 받아볼 수 있다.

배민은 이마트 배민배달 매장 확대를 기념해 서비스 이용 고객을 대상으로 11일부터 21일까지 3만원 이상 구매 시 무료배달 혜택을 제공할 예정이다. 또 구매 금액에 따라 최대 1만원의 할인 쿠폰 혜택을 제공한다. 5만원 이상 구매 시 이마트 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 ‘이마티콘’ 실물 쿠폰을 주문상품과 함께 제공할 예정이다.

이효진 우아한형제들 커머스사업부문장은 “집에서 편리하게 대형마트·SSM(기업형슈퍼마켓) 상품을 구매하고자 하는 소비자의 니즈가 증가하고 있다”며 “앞으로도 다양한 분야의 매장 입점을 통해 고객들이 더 편리하게 장을 볼 수 있도록 하겠다”고 말했다. 박혜림 기자