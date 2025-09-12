창업 46주년 기념사 “응변창신 자세” 강조 “미국 등 북중미 시장 공략 가속화할 것”

[헤럴드경제=신대원 기자] 최평규 SNT그룹 회장은 12일 SNT 창업 46주년 기념사를 통해 인문학적 상상력을 토대로 디지털 대전환(DX) 새대를 선도하자고 강조했다.

최 회장은 먼저 “역사적으로 혁신의 핵심은 사람이다. 또한 혁신의 에너지는 문학·역사학·철학에 기초한 인문학적 상상력에서 나온다”며 “이러한 상상력과 에너지를 바탕으로 조직 구성원 모두가 기술적, 마케팅적, 사업적 상상력을 발휘해 각종 프로젝트를 주동적으로 해결해 나가야만 총체적인 혁신을 이룰 수 있다”고 강조했다.

그는 “빠르게 변화하는 시대의 흐름에 한발 앞서 대응하고 새로운 가치를 만들어 나간다는 ‘응변창신’(應變創新)의 자세로 선제적 리스크 관리와 부단한 자기혁신을 실천해 주시기 바란다”며 “이를 통해 디지털 대전환의 시대적 변화를 주도하고 SNT의 지속가능한 미래를 만들어 나가자”고 당부했다.

이와 함께 최 회장은 “지금 세계는 디지털 대전환의 시대이다. 인공지능(AI), 자율주행, 유무인 복합 방산기술, 로보틱스 등 소프트웨어 기반 디지털혁명이 가속화되고 있다”면서 “기업들은 하드웨어와 제어소프트웨어 융합기술의 고도화를 추구하면서 비즈니스 모델을 비롯해 조직과 프로세스, 관리체계 등 조직문화 전반에 걸친 근본적인 소프트웨어적 혁신도 함께 모색하고 있다”고 진단했다.

이어 “우리 SNT도 기존의 제조 중심에서 디지털 중심으로 기업문화와 패러다임 전환을 빠르게 추진해야 한다”면서 “일하는 방식 또한 급변하는 디지털 환경에 빠르게 적응하고 창의적으로 문제를 해결하며 협업과 소통으로 임무를 신속하게 완수하는 애자일 싱킹(Agile Thinking)으로 무장해야 한다”고 주문했다.

최 회장은 계속해서 올해 각각 새로 설립하고 인수한 SNT로보틱스와 미국 루이지애나주의 10만평 규모 현지공장 부지를 언급하면서 “미국 등 북중미시장 공략을 가속화할 것”이라며 “SNT에너지가 사우디 현지공장(SNT Gulf)과 연계해 미국을 비롯한 전세계 에너지발전플랜트 시장에서 비교우위를 선점할 교두보가 될 것”이라고 소개했다.