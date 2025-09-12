정무위 ‘디지털자산기본법’ 보고서 해외 코인 신고 예외 땐 해킹 우려

원화 스테이블코인 법안이 국회 상임위원회 심사에 돌입한 가운데, 더불어민주당의 디지털자산기본법 ‘1호 법안’이 이용자 보호에 취약할 수 있다는 지적이 제기됐다. 해외 발행사의 경우 사전 인가 등의 규제가 적용되지 않아 발행사에 대한 충분한 검증이 어렵다고 금융당국이 국회에 의견을 표명한 것으로 나타났다.

12일 금융권에 따르면 국회 정무위원회는 지난 6월 민병덕 더불어민주당 의원이 대표발의한 ‘디지털자산기본법안’에 대한 정명호 수석전문위원의 검토보고서를 최근 공개했다.

이 법안은 원화 스테이블 코인 발행 허용과 대통령 직속 디지털자산위원회 설치 등의 내용을 담고 있다. 지난달 26일 정무위원회에 상정된 이후 위원회 심사 절차를 진행하고 있다.

해당 법안은 국내에서 디지털자산을 발행하려는 발행인에 신고서 제출을 의무화했지만, 외국에서 발행하는 디지털자산에 대해서는 예외를 뒀다. 보고서는 “국내 발행인과 해외 발행인 간 규제 형평성을 고려한 논의가 필요하다”고 밝혔다. 이용자 보호 사각지대가 생길 수 있다는 우려도 나왔다. 금융위 지적을 인용해 “해외 발행 시 발행규제를 전부 면제하는 것은 이용자 피해 우려가 있어 신중해야 한다”고 제시했다.

스테이블코인도 마찬가지다. 발행인이 일정 요건을 갖춰 금융위에 인가를 받도록 명시했는데, 외국에서 발행되는 경우에는 해당 규정을 적용하지 않도록 했다. 이에 대해 금융위는 보고서를 통해 해외 발행 스테이블코인에 대한 인가 등 의무를 면제할 경우 발행인에 대한 충분한 검증이 어렵고, 해킹 사고 등이 발생할 경우 이용자 보호나 상환권 보장 등에 문제가 생길 수 있다고 우려를 표했다.

민병덕 의원실 관계자는 “코인을 발행한 뒤 국내에서 유통을 하려 할 때 금감원에 신고를 해서 감독을 받게 하려는 취지”라고 설명했다. 김벼리 기자