[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·)가 관내 까망돌도서관 지하 1층에 소규모 다목적 공연장인 ‘어울마당 아트홀’을 조성한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 민선 8기 ‘1동 1공연장 조성 사업’의 일환으로 지난달 25일 착공에 들어갔다.

공연장은 연면적 239.85㎡ 규모에 관람석(96석)·무대·분장실 등이 갖춰진다. 오는 11월까지 공사를 완료한 후 시범 운영을 거쳐 정식 개관할 예정이다.

특히, 구는 이번 아트홀을 대학로 소극장처럼 소규모 연극, 마술쇼 등을 상연할 수 있는 특화 공연장으로 꾸밀 방침이다.

복합적 활용이 가능하도록 설계돼 수요에 따라 어린이 뮤지컬, 음악 공연, 전시, 강좌 등 다양한 프로그램 운영도 가능하다.

또한 지상층의 도서관, 어린이집, 키즈카페 등을 이용하는 주민들을 고려해 방음 성능을 한층 강화할 계획이다.

앞서 구는 2023년 11월 ‘제1호 상도 어울마당 아트홀’, 2025년 7월 ‘제2호 본동 어울마당 아트홀’을 연이어 개관했다.

지역 예술인의 창작·발표 기회를 넓히는 동시에, 주민들에게는 가까운 생활권에서 공연을 관람하고 참여할 수 있는 새로운 문화공간을 지속적으로 마련 중이다.

박일하 동작구청장은 “구민들이 까망돌도서관에서 책과 예술을 함께 누릴 수 있도록 특별한 예술공연장을 조성하고 있다”라며, “앞으로도 1동 1공연장 조성 사업을 차질 없이 추진해 동작 전역에 문화 향유 기회를 고르게 확산해 나가겠다”라고 말했다.