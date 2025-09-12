의총 일부 반대 권고·당무위 다수 찬성으로 의결 “빠른 시간 내 비대위 구성…방향 제시하겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 당내 성비위 사건 사과 및 조치 미흡 파장으로 지도부가 총사퇴한 조국혁신당이 결국 조국 비상대책위원장을 추대했다. 성비위와 괴롭힘을 대응할 학계 인사들도 검토됐으나 당은 결국 조 위원장을 택한 것으로 파악됐다. 내부 반발을 무릅쓰고 조기 등판한 조 위원장은 성비위 및 괴롭힘 등 내홍을 수습하고 당을 재건해야 하는 과제를 안게 됐다.

조 비대위원장은 12일 당 재건 논의를 함께 할 비대위원을 검토 중인 것으로 알려졌다. 전날(11일) 당무위원회에서 비대위원장을 맡는 것으로 공식 결정된 후 조 원장은 입장문을 내고 “창당 때보다 더 무거운 마음으로 당무위원회 결정을 받아들인다”고 밝혔다. 조 위원장은 “당의 위기는 전적으로 저의 부족함 탓이다. 제가 많이 모자랐다”며 “비대위를 통해 새로운 조국혁신당으로 태어나라는 당원과 국민의 뜻을 실천하겠다”고 했다.

당초 11월 예정된 전당대회를 통해 당대표에 복귀하려 했던 조 비대위원장은 당초 계획보다 일찍 당 쇄신 전면에 서게 됐다. 성비위 사건 사과와 수습은 물론 당을 재건하면서 확장하고, 내년 지방선거 승리를 이끌어야 하는 과제를 안게 됐다.

혁신당 소속 의원들 사이에서는 조 위원장 추대를 두고 의견이 분분했던 것으로 전해진다. 헤럴드경제 취재를 종합하면 지난 9일 의원총회를 두 차례 연 끝에 조 위원장 단수로 당무위에 추천했으나 만장일치를 내지는 못했다. 오전 의총에 참여한 의원 11명 중 6명이 조 위원장 추대에 우려의 뜻을 표했으나 설득 끝에 오후 의총에서 조 위원장으로 의견을 모았다. 다만 의원 두 명은 반대 의사를 고수했다고 한다.

반발이 나온 건 성비위 및 괴롭힘 피해자들이 비대위원장으로 조 위원장을 원치 않았기 때문이다. 또 온전한 피해 수습과 피해자-가해자 분리가 이뤄지지 않았다는 이유로 당을 떠나는 이들이 나오는 상황에서 조 위원장이 당 쇄신을 끌어낼 수 없을 거라는 평가도 있었다.

피해자들을 대리했던 강미숙 전 혁신당 여성위원장은 최근 한 라디오 인터뷰에서 “당 운영을, 위기관리에 실패하신 분들이 어떻게 보면 이제 나온 우리 조국 원장께 다 떠넘기고 가시는 것 같은 모양새가 돼버려서 많이 속상하다”면서도 “비대위원장은 오히려 제2자가 더 낫지 않나 하는 생각”이라고 말했다.

반대 의견을 냈던 한 의원도 헤럴드경제에 “기본적으로 피해자 신뢰 회복을 이유로 반대했다”며 “당규상 의원총회에서 표결로 비대위원장을 결정하는 게 아니라 당무위에 권고안을 보낸다. 당무위는 지도부 결정대로 가는 거니까 (조 위원장 의결은) 무조건 통과다. 그러니까 (의원) 만장일치라는 모양새를 갖추고 싶던 것 같다”고 말했다.

당무위서 조 위원장 선출을 의결한 후 기자들과 만난 서왕진 원내대표는 “당무위원들의 자유토론을 거쳐 단일 후보로 추천된 조국 혁신정책연구원장에 대한 비대위원장 선출을 위한 찬반투표를 진행했고 그 결과 압도적 다수의 찬성으로 선출됐다”고 설명한 바 있다.

입장을 선회한 의원들은 조 위원장의 지도부 복귀 시점에 의문을 제기했다고 한다. 8·15 특별사면으로 조 위원장이 복당한 후 당원의 동의를 얻어 조기 전당대회를 예정된 상황에서 굳이 조 위원장이 갈등을 봉합하는 역할을 자처할 필요가 없었다는 것이다.

또다른 혁신당 의원은 “조 위원장이 지금 워낙 오해를 많이 받고 피해자 측에서도 원하지 않는다고 하니 (비대위원장을) 안 하는 게 더 낫지 않냐는 뜻이었다”며 “이해력이 있고 여성계에서도 호응이 좋은 우희종 교수를 추천했는데, 우 교수도 비대위에 참여한다는 얘기가 나오자 같이 하시라고 했다”고 말했다.

조 위원장은 조만간 비대위를 구성하고 피해자 지원과 당 쇄신에 본격 나설 전망이다. 조 위원장은 “빠른 시간 안에 비대위를 구성할 계획”이라며 “비대위의 방향과 실천 과제는 첫 비상대책회의에서 자세히 말씀드릴 것”이라는 입장이다.