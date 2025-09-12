[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 강원 강릉 지역의 극심한 가뭄으로 피해를 입은 주민들을 지원하기 위해 전국재해구호협회를 통해 2000만원의 성금을 전달했다고 15일 밝혔다.

이번 성금은 가뭄으로 인해 생활용수 부족과 농작물 피해 등으로 어려움을 겪고 있는 강릉 지역 주민들의 생활 안정을 위하여 2리터(ℓ) 생수 4만병을 지원하는 데 사용될 예정이다.

HUG는 매년 취약계층을 대상으로 재난 예방을 위한 안전 물품을 보급하고 산불과 집중호우 등의 긴급 재해 발생 시 신속하게 피해지역에 성금과 구호물품을 지원하고 있다.

지난해에도 전국재해구호협회에 2억5000만원을 기부해 소방관 처우 개선, 산림 인접 마을 소화전 설치 등 재난 구호 현장 지원을 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼쳤다.

HUG 관계자는 “이번 가뭄으로 인해 큰 불편을 겪고 있는 강릉 지역 주민들께 깊은 위로의 뜻을 전한다”며 “HUG는 앞으로도 각종 재난·재해로 어려움을 겪는 지역사회의 회복을 위해 구호 활동에 앞장서겠다”고 밝혔다.