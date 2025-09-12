[헤럴드경제=이명수 기자]‘국민화가’ 이중섭(1916~1956)의 걸작 ‘소와 아동’이 70년 만에 경매 시장에 등장한다.

케이옥션은 오는 24일 열리는 9월 메이저 경매에 이 작품을 출품한다고 12일 밝혔다. 시작가는 25억 원이다.

‘소와 아동’은 1955년 미도파 화랑 개인전에서 처음 공개된 이후 지금까지 단 한 번도 시장에 나온 적 없는 작품이다. 당시부터 지금까지 한 명의 소장자가 소중히 간직해온 ‘살아 있는 역사’로, 이중섭을 논하는 거의 모든 중요한 전시에 빠짐없이 등장해왔다. 1972년 현대화랑의 전설적인 유작전, 2016년 국립현대미술관 대규모 회고전 ‘이중섭, 백년의 신화’ 등 한국 미술사에 길이 남을 장면들을 장식한 대표작이다.

케이옥션은 “소와 아동‘은 이중섭의 예술세계를 조명하는 핵심작으로, 단순히 한 점의 거래를 넘어선다”며 “2018년 47억원에 낙찰된 ’소‘가 세운 이중섭 최고가를 경신할 가능성도 크다”고 설명했다.

이번 경매에는 총 126점, 약 150억 원 규모의 작품이 오른다. 특히 박수근(1914~1965)의 ‘산’도 주목된다.

시작가 13억 원으로 출품된 이 작품은 박수근 특유의 거칠면서도 따뜻한 질감과 한국적인 정서를 담아낸 대표적 풍경화다. 단순한 자연의 재현을 넘어, 가난 속에서도 희망을 잃지 않고 살아간 사람들의 정신과 삶을 향한 작가의 따뜻한 존경이 녹아 있다.

또한 국립현대미술관 회고전을 통해 재조명받고 있는 ‘물방울 작가’ 김창열(1929~2021)의 작품 5점도 경매에 오른다. 물방울이 본격적으로 시작된 1970년대 작품부터 재료 실험과 확장이 두드러진 1980년대, 동양 철학적 깊이가 더해진 1990년대 작업까지 망라됐다. 특히 1976년 제작된, 화면 가득 물방울이 펼쳐진 200호 대작 ‘물방울’은 추정가 9억~18억 원이 매겨져 눈길을 끈다.

출품작들은 13일부터 24일까지 케이옥션 전시장에서 열리는 프리뷰에서 무료로 감상할 수 있다. 경매 참여는 케이옥션 회원(무료 가입)으로 등록 후 서면, 현장, 전화, 온라인 라이브 응찰로 가능하다. 경매 당일 현장 참관은 회원 여부와 상관없이 누구나 할 수 있다.