[헤럴드경제=김성훈 기자] 전북 전주에서 여중생을 유인해 끌고 가려 한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전주완산경찰서는 미성년자 약취유인 미수 혐의로 20대 A 씨를 긴급체포해 조사 중이라고 12일 밝혔다.

A 씨는 전날 오후 10시 38분께 전주시 완산구 평화동의 한 엘리베이터 앞에서 중학생 B 양의 얼굴을 만지며 ‘드라이브를 가자’는 등의 말로 유인해 끌고 가려 한 혐의를 받고 있다.

B 양이 완강히 거부하자 A씨는 그대로 도주했다.

경찰은 B 양 부모의 신고를 받고 출동해 인근 CCTV 영상 분석을 통해 3시간여만에 A 씨의 주거지에서 그를 긴급체포했다.

A 씨는 경찰 조사에서 ‘B양이 예뻐서 그랬다’고 진술한 것으로 파악됐다.

경찰은 범행 동기 등을 조사 중이며, 구속영장을 신청할 예정이다.

앞서 지난달 28일에는 서울 서대문구 홍은동에서 20대 남성 3명이 차를 타고 초등학교 주변을 맴돌며 초등학생들을 유괴하려 한 사건이 발생했다. 이어 지난 8일 경기도 광명시에서 귀가하던 초등학생을 끌고 가려 한 10대 고등학생이 붙잡혔고, 9일에는 제주도 서귀포시 중문동의 한 초등학교 인근 도로에서 30대 남성이 초등학생을 차에 태워 끌고 가려한 일이 있었다.

미성년자를 대상으로 한 유괴 시도가 잇따르자, 경찰청은 전국 초등학교 6183곳의 등하교 시간대에 맞춰 학교와 통학로 주변에 경력 5만5186명을 투입해 순찰을 실시하기로 했다.