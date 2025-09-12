무형유산 지정 40주년 기념…27일 개최

[헤럴드경제=김현경 기자] 대한불교조계종 19교구 지리산대화엄사가 ‘구례향제줄풍류 ’의 국가무형유산 지정 40주년을 맞아 국가무형유산 구례향제줄풍류보존회와 함께 27일 오후 7시 화엄사 보제루 특설무대에서 공개행사를 연다.

구례향제줄풍류는 전라남도 구례에서만 전승되는 실내악 형태의 모음곡으로 본풍류( 곡, 잔풍류 8곡, 뒷풍류 4곡으로 구성돼 있다. 본풍류의 ‘본영산’이 핵심곡으로 ‘영산회상불보살(靈山會相佛菩薩)’이라는 노랫말을 얹어 부르던 성악곡이 기악곡으로 변한 것이다. 이후 유가적 세계관과 민간풍류가 결합돼 전국의 풍류방에서 선비와 율객들이 즐기던 음악이다.

허민 국가유산청장은 “구례향제줄풍류는 우리 민족 고유의 멋과 소리를 간직한 소중한 유산으로서 그 가치를 인정받아 국가무형유산으로 지정됐다. 단순한 음악을 넘어 우리 삶의 깊이를 품은 유산”이라며 “정갈한 선율 속에 깃든 조화와 절제는 전통예술의 진수를 보여주며, 지역의 정체성과 자긍심을 일깨워주는 귀중한 자산”이라고 이번 행사를 축하했다.

구례향제줄풍류보존회는 선대 명인들을 추모하고, 풍류의 본모습을 기억하고자 이번 공연을 준비했다며 천년고찰 지리산대화엄사에서 공개행사를 할 수 있는 것에 큰 의의를 뒀다. 장명화 회장은 “앞으로 구례 지역주민들에게 구례향제줄풍류 보존의 가치와 자부심 그리고 긍지를 갖을 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

화엄사 주지 우석스님은 “불교와 연관이 깊은 줄풍류를 본사 보제루 특설무대에서 개최하면서 불교 음악을 되돌아보고 또 지역 문화 발전에 일조하는데 화엄사가 불교 역사 공간에서 문화 사찰 공간으로 지역주민과 국민들에게 역할을 다하겠다”고 밝혔다.